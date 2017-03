Campaña "un dólar por Bruno" para que el joven siga su rehabilitación en Cuba

Bruno Escobar, el joven que quedó en grave estado luego de caer de una escalera en el boliche "Costa Cruz", podría dejar su tratamiento de rehabilitación en el Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica de FLENI, Buenos Aires, ya que la obra social IOSPER comunicó que no puede seguir costeando el tratamiento que asciende casi al millón de pesos, según señalaron sus familiares a Diario Río Uruguay.



Por ese motivo, es que los allegados del joven pretenden que si la idea es derivarlo, que se lo haga a la isla de Cuba, la cual es mundialmente famosa en el tratamiento de este tipo de dolencias, específicamente el instituto CIREN (Centro Internacional de Restauración Neurológica), ubicado en La Habana.



El tratamiento para Bruno tendría un costo de cincuenta mil dólares y es por ello que sus familiares lanzan la campaña "Un dólar por Bruno".



Eliana Escobar, hermana del joven, quien contó que por el momento Bruno se encuentra en el Instituto Fleni de Buenos Aires y si bien "estamos tramitando 31 días más, desde el IOSPER nos ofrecen -como alternativa- mandarlo a otro instituto, porque en este donde está no lo puede hacer más", por una cuestión de costos.



Para la hermana del joven accidentado, "lo mejor para él es continuar donde está, no aceptamos que lo trasladen a otro lugar, porque atención como la que tiene no a va a tener", remarcó. Pero si la decisión de la obra social IOSPER es un traslado a otro centro, la decisión de la familia será que la derivación solo sea La Habana.



Eliana Escobar precisó que los depósitos se pueden hacer en cualquier sucursal del Banco Nación, para la cuenta Caja de Ahorros en Pesos N° 0110212530021220311351. Se invita a todas aquellas personas que deseen colaborar, para que puedan donar el equivalente en pesos a un dólar estadounidense (16 pesos), hasta conseguir los U$S 50.000 que insumiría el tratamiento de recuperación de su hermano.