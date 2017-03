Argentina está en el puesto 20 de 75 en inclusión y uso de Internet. Así rankea nuestro país en un exhaustivo análisis elaborado por el semanario inglés The Economist. El índice no se limita a la infraestructura tecnológica de cada país y tiene en cuenta lo que la gente puede hacer con la Web.



La evaluación --presentada por el equipo de datos de ese medio-- parte del concepto de que para que los ciudadanos se beneficien de Internet, ésta no sólo tiene que ser accesible y costeable. También tiene que ser relevante para sus vidas y deben tener las herramientas para usarla.



Los países se clasificaron en cuatro categorías: disponibilidad, asequibilidad, pertinencia y preparación.



Accesibilidad



Esta categoría examina la calidad y amplitud de la infraestructura disponible necesaria para el acceso y los niveles de uso de Internet.



Asequibilidad



Examina el costo de acceso en relación con los ingresos y el nivel de competencia en el mercado de Internet.



Pertinencia



Refiere a la existencia y el alcance del contenido del idioma local y del contenido relevante.

El efecto de los celulares en la salud de bebés y niños menores de 5 años



Preparación



Examina la capacidad de acceso a Internet, incluyendo habilidades, aceptación cultural y políticas de apoyo.



Singapur comparte con Suecia el primer puesto en la calificación total. Supera al país europeo en accesibilidad pero se ubica fuera de los diez primeros puestos en todas las demás categorías.



En la comparación interactiva que presenta The Economist, Argentina está en la base del TOP 20 -en las cuatro categorías- entre los países más inclusivos y con mejor aprovechamiento de Internet. Y resalta su 5º lugar entre los 11 primeros del continente americano.



"La preparación, impulsada por una alta puntuación en alfabetización y seguridad, es un punto fuerte, colocándolo detrás de Chile y Estados Unidos en América." Para el índice general, nuestro país ocupa el cuarto lugar entre 18 países de ingresos medios altos.



Clarín.