Turistas quisieron sacarse selfies con un lobo marino y casi lo matan

Recientemente se sumó un nuevo caso a la lista de animales marinos afectados por la interacción de los turistas en las playas bonaerenses, durante la temporada de verano 2017. Se trata de un lobo marino que intentaba salir a descansar a una de las playas céntricas de San Clemente del Tuyú, y debido a la cantidad de gente que había en el lugar no podía hacerlo, además de que su vida corrió riesgo por la imprudencia de los turistas.



En esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido semanas atrás con dos delfines y tres lobos marinos, un guardavidas colaboró rápidamente manteniendo alejada a la gente del ejemplar. El animal fue trasladado al Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina. Actualmente, se encuentra bajo el cuidado de los profesionales, quienes verifican su estado de salud, y le brindan la asistencia necesaria para que alcance óptimas condiciones y regrese a su hábitat natural.



En el caso de los lobos o elefantes marinos, es común que salgan del agua a descansar. Para ello, resulta imprescindible que las personas no se acerquen, no los mojen, ni intenten alimentarlos. También, es probable que sus salidas a la costa bonaerense sean producto de una afección, como ocurre con las tortugas marinas, los pingüinos o los cetáceos. Por uno u otro motivo, resulta importantísimo que el animal pueda llegar hasta allí, y de ser necesario, que los profesionales lo atiendan.