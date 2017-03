Rigen los nuevos horarios de colectivos urbanos e interurbanos: El detalle

Los colectivos urbanos e interurbanos de la Región modifican a partir de este miércoles los horarios y recorridos. Las modificaciones son para el transporte urbano de la capital provincial, además del trayecto Paraná-Santa Fe y Paraná-Viale-María Grande.A partir de este miércoles 01/03, se procederá al cambio de horarios de Días hábiles de las líneas 1 22 (Ramal Colonia Avellaneda/San Benito) y AM (Área Metropolitana) Mariano Moreno también modifica los horarios de las líneas 2 Respecto de la Línea AM (Área Metropolitana), se realizará un cambio de recorrido, llegando la misma hasta el Barrio 400 viviendas de Colonia Avellaneda. Asimismo, y a partir del sábado 04/03, se procederá a la implementación del servicio de la Línea AM para los días sábados, domingos y feriados.A partir de este miércoles 01/03, se procederá al cambio de horarios de días hábiles de la línea interurbana Paraná - Santa Fe. Los nuevos horarios ya pueden ser consultados ingresando a este link A partir de este miércoles 01/03, se procederá al cambio de horarios de días hábiles de la línea interurbana Paraná - Viale - María Grande. Los nuevos horarios ya pueden ser consultados en este link