Robaron su PC y ofrece comprarla para recuperar las fotos de su hija fallecida

A los 11 años, Martina Terragni falleció en un accidente de tránsito. Fue en marzo de 2015. El recuerdo de la nena permanece en la memoria de sus seres queridos y en algunas imágenes que sus padres atesoraban. Pero les robaron en la casa y se llevaron la computadora con todas las fotos y videos de la nena. Desesperada, la mamá suplica que le devuelvan el equipo.Yemina Terragni, madre de Martina, pide ayuda para recuperar las imágenes de su hija. "Entraron a robarnos. Como no había absolutamente nada en casa, se llevaron la CPU de la computadora. Donde tengo toda la vida de Martina en fotos, los videos donde me dice mamá, los elementos con los que Joaquín conoce a su hermana... Estoy muy dolida. Si alguien sabe que le ofertan una CPU por favor me avisa. Yo lo compro", escribió la mujer en Facebook.La familia vive en Santa Rosa, La Pampa. Aunque tienen rejas, un perro y un tapial alto, los ladrones pudieron entrar a la casa ubicada en Toscano Sur, entre Liberato Rosas y Fiorucci, donde se habían mudado recientemente. "Salimos un rato, entre las 8 y las 10 de la noche y cuando volvimos nos dimos cuenta que nos robaron", contó Yemina al medio local El Diario."Esa era su computadora prácticamente. Tenía un celular más o menos, con poca memoria entonces volcaba todo lo que hacía, videos y fotos del jardín", explicó la mamá. También hay un video que Martina le hizo a su hermano, que en ese momento estaba por nacer. "Siempre le muestro a Joaquín las fotos de su hermana. Es una forma de recordarla. Ahora perdimos todo, por eso la desesperación", continuó la mujer.A partir del pedido en Facebook y Whatsapp, le contaron sobre muchas computadoras que se ofrecen en sitios de Internet. "Pero ninguna es la mía. El sistema operativo es Linux, tiene contraseña. Lo que tengo miedo es que como no puedan usarla, la rompan. Lo mejor que me puede pasar es que la vendan y que yo pueda recuperarla", concluyó la mujer que ruega recuperar el material, un valioso recuerdo de su pequeña.