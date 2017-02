Otro ataque de palometas en el río Paraná: Hay dos heridos por mordeduras

Sociedad Hubo 15 heridos por ataques de palometas en las playas rosarinas

Dos personas fueron atacadas por palometas en la jornada de hoy en una playa de Rambla Catalunya, el mismo lugar donde el domingo al menos una decena de personas sufrió mordeduras de peces carnívoros en aguas del río Paraná."Les sugerimos a bañista por bañista que no se metan al agua por el peligro de mordeduras, pero está en cada uno por ahora. No se ha clausurado la zona, pero hasta ahora la gente ha tomado conciencia", señaló una guardavidas luego de que se conocieran los nuevos ataques de palometas.En la Rambla Catalunya, a la altura de Remeros, la mayoría de los bañistas aceptó la sugerencia de no ingresar al agua.Una de las víctimas fue un muchacho de 23 años que experimentó un corte leve en el pie, mientras que una brasileña de 22 años sufrió la amputación de una falange del tercer dedo del pie derecho. Ambos fueron derivados a distintos centros asistenciales de la zona y se encuentran fuera de peligro.