Tras robo de un "falso médico", cambian el protocolo de la atención a domicilio

Policiales Llamó a un médico a domicilio y vino un delincuente que le desvalijó la casa

La empresa de medicina prepaga OSDE realizará "cambios en los protocolos" de las llamadas de su servicio de atención domiciliaria a raíz del asalto sufrido por una familia de afiliados tras solicitar un médico a domicilio en el barrio porteño de Colegiales.Así lo indicó el gerente de Relaciones Institucionales de la obra social privada, Víctor Cipolla, quien se manifestó "tan azorado como el damnificado" por lo ocurrido."Estamos tan azorados como el damnificado. Es la primera vez en 45 años que tenemos un incidente de este tipo. Ese día tuvimos 2.347 urgencias. Nunca tuvimos este problema, estamos trabajando con los sistemas internos, verificando, está la conversación grabada", señaló el directivo al canal de noticias TN."Mañana (por este miércoles) habrá cambio de protocolo respecto de la llegada del médico de domicilio para generar mayor tranquilidad a los socios", explicó.El gerente resaltó además que el mismo día en que ocurrió el hecho, la empresa recibió 3.702 llamadas de urgencias y se realizaron 2.347 visitas médicas a domicilio."El promedio anual es de 1.180.000 visitas. Estos números hablan de la seguridad que ofrece el sistema de comunicaciones encriptadas de urgencias, utilizado entre la base y los médicos", agregó.El hecho ocurrió el último viernes cuando Carolina Arce, que vive en un departamento ubicado en Zapiola, entre Olleros y Lacroze, de Colegiales, llamó a OSDE y pidió un médico a domicilio porque su hija de 6 años, tenía fuertes dolores estomacales.Según contó Carolina, un rato después llamó al portero del departamento una persona que se identificó como el médico: "Era un hombre con pantalón y camisa, y un bolso. Lo hice pasar, le empecé a contar lo que pasaba con mi hija y sacó un arma y me dijo 'te voy a matar, dame toda la plata'".En ese momento apareció el esposo de la mujer, que fue reducido, y el delincuente le sacó el celular y otros objetos de valor.El esposo de Carolina intentó calmarlo, pero el ladrón le exigía más dinero, por lo que lo llevó a una habitación para ofrecerle todo lo que había en el departamento."No podía creer que no teníamos más plata. Nos dijo que nos iba a atar y encerrar, pero mi marido logró calmarlo, le dijo que no íbamos a hacer nada y lo acompañó a la puerta del edificio", sostuvo Carolina ante la prensa.Minutos después que el ladrón se fue, la familia llamó a la prepaga donde le dijeron que no sabían como había ocurrido, ya que la información sobre los llamados va directamente por una aplicación con la que cuentan los médicos."Cuando volví a llamar, la telefonista se quedó anonadada. Quiso enviar una ambulancia en el momento. Yo estaba tan impactada que no quería recibir a nadie más en mi casa y corté", contó la mujer."Pero nos volvieron a llamar insistiendo que querían enviar el médico que estaba destinado a venir. Era una doctora, nos pasaron todos los datos y nos dijeron que cuando estuviese en la puerta nos iban a llamar, y así fue. Llegó justo cuando llegó el patrullero, ya que llamamos al 911", añadió.