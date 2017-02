Dos ladrones cayeron al río con el auto cuando escapaban de la policía

Comando de Merlo

Dos individuos, de 32 y 27 años, fueron detenidos por los policías al tratar de escapar luego de haber caído accidentalmente, con un automóvil, a las aguas del río Reconquista, en la localidad bonaerense de Paso del Rey, en el partido de Moreno.La Justicia procura averiguar si los hombres, uno de los cuales tenía pedido de captura, participaron, junto a un grupo de ladrones, en el asalto a una pollería en Merlo, ya que se cree que acabaron en el curso de agua tras haber tratado de fugar de los uniformados, a raíz del operativo cerrojo que las autoridades implementaron como consecuencia del robo en dicho comercio.Voceros del departamento judicial de Morón revelaron que el cinematográfico hecho se descubrió cuando los integrantes de la comisaría de Paso del Rey (5ª de Moreno) recepcionaron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a un vehículo que había caído por motivos accidentales al río Reconquista, a la altura del cruce del denominado Camino de la Ribera y la calle Morón.Sin embargo al escenario del extraño siniestro acudieron miembros del Comando Patrulla (C.P.) de Merlo, quienes en esos momentos se hallaban a escasos 300 metros del citado lugar, porque en la esquina de la avenida Bartolomé Mitre (la ruta 7) y El Jilguero, en Paso del Rey, habían logrado interceptar, al cabo de una terrible persecución de 20 cuadras, a dos de los delincuentes que pocos minutos antes habían desvalijado una pollería situada en el centro de este último distrito.Al arribar a la vera del río, el personal policial observó un Citroën C4 azul, patente JFL 054, que estaba volcado en el agua, muy cerca de la orilla, y a dos individuos que eran los ocupantes del rodado y que, tras advertir la presencia de los funcionarios, resolvieron huir a la carrera hasta que fueron localizados entre los pastizales.Posteriormente, los servidores públicos de la seccional 1ª de Merlo establecieron que los apresados eran dos sujetos de 32 y 27 años, llamados Maximiliano y Leandro, respectivamente. Trascendió que el mayor de los individuos, que reside en El Palomar, tenía pedido de captura de un Juzgado de Familia de los tribunales de Morón en un expediente abierto por "Desobediencia".A su vez, el otro involucrado tiene domicilio en Paso del Rey, en el oeste del conurbano provincial. Con la ayuda de una grúa, los investigadores rescataron el vehículo accidentado. Habitantes del vecindario dijeron que, en su opinión, los ocupantes del coche no debían conocer bien la zona y que habrían avanzado a gran velocidad por la calle Morón, hasta arribar al Camino de la Ribera, oportunidad en la que habrían perdido totalmente el control del Citroën C4, que finalizó volcado en el Reconquista, luego de atravesar los pastizales.Las autoridades a cargo de las diligencias no determinaron, hasta el momento, si los implicados en el confuso episodio son integrantes de la gavilla que consumó el ilícito en la pollería. Basándose en diferentes hipótesis, los pesquisas que realizaron el procedimiento sospechan que el dúo, que no sería ajeno a diferentes sucesos delictivos en el vecindario, cayó al río tras pretender eludir, asustado, los rastrillajes que los policías impulsaron luego del violento asalto en el comercio de Merlo, del cual una banda se llevó 7.000 pesos.Intervinieron en la causa los doctores Valeria Courtade y Alejandro Jons, fiscales de la Unidad Funcional Nº 4 del departamento judicial de Morón.