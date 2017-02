Una centella dañó a 17 vehículos en una localidad cordobesa

En medio de una ruidosa tormenta con intensa lluvia, una centella golpeó al apacible pueblo serrano. Algunos testigos dijeron ver "como una bola de fuego".



Personas con autos afectados dijeron que fueron unos 30 los que tuvieron daños. Desde el municipio aseguraron que resultaron 17, de los 400 que había estacionados. Los autos más afectados se quedaron sin sistema eléctrico y con sus neumáticos quemados. Ninguno tomó fuego. Hubo damnificados que cuestionaron que el municipio no se haya hecho cargo de los gastos. Desde la comuna, el intendente Daniel López atribuyó el hecho a un fenómeno de la naturaleza y dijo que la centella cayó en el pararrayos de una antena de telefonía celular, ubicada en la zona, pero que, por su intensidad, también la afectó y la anuló.



Un lesionado por rayo, en un paraje cercano



Un joven resultó con varias lesiones y quemaduras por un rayo de la misma tormenta, caído en el paraje de Atos Pampa, a pocos kilómetros de La Cumbrecita.



Mientras, bomberos de Calamuchita aseguraron con alivio que no hubo reportes de incendios rurales en la zona. No es extraño que los rayos generen focos de fuego, más aún en condiciones de calor.



La Voz del Interior