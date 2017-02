Realizan bloqueo epidemiológico por posibles casos de dengue

Sociedad Analizan tres posibles casos de dengue en Concepción del Uruguay

Durante las recorridas en los barrios de Concepción del Uruguay, la Secretaria de Salud detectó dos casos de personas que en el último mes sufrieron fiebre alta sin una causa evidente, y por ese motivo se los toma como "casos sospechosos" hasta que se tengan los resultados de los análisis. Los tres casos, el confirmado y los dos sospechosos, se encuentran en sus domicilios ya sin síntomas.La referente departamental de Epidemiología de la provincia, doctora Inés Piñero confirmó que fueron en total tres casos sospechosos que se relevaron, hubo uno que dio positivo según los resultados del Laboratorio de Paraná. Es un caso autóctono, puesto que ni la persona afectada, ni su entorno viajaron a ninguna zona endémica. Los síntomas los tuvo en enero, por lo que fue tratada y ya se encuentra bien.De los otros dos casos sospechosos, "uno fue descartado; y del restante se esperan los resultados de laboratorio", señaló la profesional."Insistimos en lo siguiente: el Aedes Aegypti es el único mosquito que transmite el dengue, es conocido como el mosquito del patio porque habita en áreas próximas a las viviendas y para depositar sus huevos y reproducirse necesita agua quieta, limpia y sombra o semisombra.. No sirve fumigar porque es de poco vuelo, y lo más efectivo es evitar que se junte agua en lugares cercanos a las viviendas. Sin larvas, no hay mosquito, sin mosquito, no hay dengue".Por este motivo se destaca la necesidad de que los vecinos vuelquen el agua acumulada en recipientes, macetas, botellas, neumáticos y baldes.Ante la presencia de síntomas como fiebre; dolor de ojos, cabeza, músculos y articulaciones; náuseas; vómitos; cansancio intenso; sarpullido; picazón y sangrado de nariz y encías, la recomendación es no automedicarse y acudir al médico lo antes posible para recibir el diagnóstico. La detección de casos sospechosos a tiempo, permite trabajar en los bloqueos sanitarios con anterioridad y evitar posible expansión de la enfermedad.