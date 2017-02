En el día del mecánico, cómo cambió la profesión a lo largo de los años

"Cuesta construir un semillero"

Desde que fui instituido en 1947, cada 24 de febrero en todo el país se celebra el día del trabajador mecánico. Por eso, hoy no es un día más para Omar Palavecino, el dueño de "Mecánica Dorrego", y porque además en esta fecha está cumpliendo "39 años" al frente de su taller ubicado en calle Ferré 145 de Paraná."Al amor a los fierros lo entendemos quienes estamos dentro de la actividad, es una profesión muy apasionante y que va evolucionando continuamente, que nos exige un aprendizaje continuo, modernización y actualización", contó.Recibido de "técnico mecánico nacional" en la escuela ENET Nº 1 de la capital provincial, dice que fue el "olor a nafta de un taller vecino" lo que lo fue atrayendo al rubro. Después de cursar tres años la carrera de Ingeniería, Omar comenzó a dedicarse a la competición y con eso "me fue costando agarrar los libros porque me gustaban más los fierros", se confiesa. Así fue entrando de lleno a la mecánica del automotor para quedarse para siempre, y contando hoy casi cuatro décadas."Lamentablemente la tecnología va evolucionando a ritmo del tren bala y nosotros la vamos corriendo con las herramientas que están a nuestro alcance. Pero el secreto es no dejarse estar, hay que acompañar lo nuevo, lo moderno y lo más eficiente", reflexiona anteEsa misma evolución hace que los clientes también cambien su conducta y se tornen "más exigentes". "La evolución de la sociedad acompaña todos los parámetros en los que vivimos hoy. El cliente es más exigente; al tener una tecnología más eficiente, te exigen eficiencia a vos y es comprensible", señala.La innovación constante de la ingeniería automotriz volcada a vehículos cada vez más eficientes, impacta también en la cantidad de trabajo que insume reparar cada automóvil. Omar brinda los datos precisos para que la comparación sea más clara: "Si antes tenía que tener 100 clientes, ahora tengo que tener 1000 clientes porque en la década del 70 estaba calculado el mantenimiento de un auto en 24 horas hombre y hoy está calculado en una hora".En consecuencia, "la mano del hombre incide cada vez menos, los autos necesitan cada vez menos mantenimiento", explica para detallar que por ejemplo "un amortiguador antes duraba 15 mil kilómetros, hoy dura 60 mil; una bujía antes duraba 10 mil kilómetros ahora 40 o 50 mil. Todo ha ido cambiando, evolucionando. Las fabricas tienden a que el auto no se toque fuera de la fábrica, que no tenga intervención exterior", resume.Ante, Omar se permitió reflexionar sobre el futuro de la profesión y lamentó que haya "un sector de la sociedad" que "no acompañe" la constante evolución de la industria automotriz."Nosotros quisiéramos que los chicos se acerquen a los talleres, es difícil. Creo que falta un poco de interés, falta vocación, eso de sentirse gratificado en hacer algo bien. Cuesta construir el semillero. Quizá las tecnologías modernas los distraen mucho. Si decíamos antes que el televisor era el chupete electrónico, qué diríamos hoy del celular y la computadora que los ha hecho electrónicodependientes a los chicos. Esas no son más unas herramientas, son prácticamente un vicio en muchos casos. La picardía, la inventiva, un poco se ha ido diluyendo porque hoy apretás una tecla y ya no pensás", opina nostálgico.Para finalizar, como sugerencia a los propietarios de vehículos, Omar aconsejó que "hagan atender los vehículos en talleres bien equipados para que tengan la idoneidad que se merecen y que prioricen la calidad".