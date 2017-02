Cayó una centella en un estacionamiento y afectó a al menos a 17 autos

Sucedió el miércoles por la tarde, en La Cumbrecita: una centella dañó a varios autos. El intendente de la localidad, Daniel López, dijo que nunca había visto nada igual.

"Fue otro de los fenómenos naturales que tenemos en La Cumbrecita. Pero nunca había visto una cosa como esta. Casi una veintena de autos sufrieron por una centella", dijo.



Según informó la Policía, fueron 17 los autos dañados. Algunos turistas llegaron a contar cerca de 30 los vehículos afectados.

"Todos estos autos tienen computadoras incorporadas y arranques electrónicos y, al haber pasado la centella cerca, sufrieron la quemadura las gomas... Y de todo lo que pasó", explicó el intendente López a Cadena 3.

La Cumbrecita tiene una escenografía especial: no es posible ingresar con el auto para circular por sus calles, por lo que los visitantes deben dejar los vehículos estacionados, uno al lado del otro, en la entrada.



"Cuando vino la gente a buscar sus autos, para irse, no les andaban las alarmas ni los cierres automáticos. Fue un sector de la playa", detalló el intendente.

Según los testimonios de algunos testigos, la centella fue como una bola de fuego que cayó en un arroyo y, desde allí, se "metió" en el primer auto para luego transmitirse a otros. Ómnibus y malestar Según el funcionario, fue un trueno muy fuerte. "Evidentemente cayó un rayo y la centella empezó a andar por los autos. A esto solemos verlo en los alambrados, pero por el agua. Esta vez, comenzó a circular por los autos. A Dios gracias no hubo heridos", agregó el jefe comunal.

Luego del suceso, la Municipalidad informó que dispuso un ómnibus para trasladar a los turistas hasta Villa General Belgrano y Santa Rosa.

De todos modos, hubo malestar entre los turistas afectados. Algunos reclamaban porque no les habían facilitado alojamiento hasta que pudieran recibir asistencia en ese pueblo de montaña de Calamuchita.

En Facebook, por ejemplo, una de las damnificadas se quejó del trato recibido.



"Fuimos a pasar el día a La Cumbrecita, cuando tipo 5 de la tarde cae un rayo en el estacionamiento (...) ¡y rompe más de 30 autos! ¡Nadie se hizo cargo desde la Municipalidad, nos dejaron tirados ahi sin ofrecernos un hospedaje hasta tanto cada uno pudiera resolver su situación con el seguro!", dijo la Gabriela Marrochi.

"¡Ellos te cobran 150 pesos de estacionamiento pero a la vez su seguro no se hace cargo de nada! ¡Una lástima cómo espantan al turista de esta manera (...) Lo peor de todo es la falta de sentido común, mucha gente con bebés mojados y sin tener a donde ir!", agregó. Ubicación El fenómeno ocurrió en el estacionamiento previo al puente peatonal que permite el ingreso al pueblo.

La Cumbrecita está ubicada a 40 kilómetros de Villa General Belgrano. La ciudad de Córdoba está unos 120 kilómetros al norte.