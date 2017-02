La historia de Georgina, la turista de Mar Azul y su audio que se viralizó

El audio es para Fernando, el dueño de una cabaña en Mar Azul que un matrimonio rosarino alquiló en febrero. Y lo envía Georgina, una mujer indignada.Vía WhatsApp, el audio comenzó a circular y se hizo viral: a muchos incluso les parece algo salido de un número de stand up.Georgina se queja duramente por una serie de razones que le arruinaron sus vacaciones.Protesta por la falta de sol, por una tormenta, porque le cortan la luz e incluso porque le entraron a robar.En una entrevista por radio, Georgina explicó en parte su áspera reacción: "La gota que rebalsó el vaso fue que nos habían entrado a robar. Mi marido llamó al dueño para decirle y pedirle que venga a poner una traba en la puerta, y el hombre no le creyó. Eso me sacó".Siguió: "Todavía me quedaban unos días en Mar Azul y no me quería arreglar la puerta. Con la puerta abierta no me podía ir a la playa". Según afirmó, estuvo del 4 al 12 de febrero y sólo le tocaron 3 días de sol.

La mujer contrató la cabaña mediante Facebook y dijo que cuando llegó varias cosas andaban mal: "El horno no funcionaba, no podía cocinarle a la nena, había un caño pinchado. Estuvimos 36 horas sin luz".A pesar de que algunos la bautizaron como "La loca de Mar Azul", ella sostuvo que es una persona normal: "Trabajo en un comercio, no soy actriz ni hago stand up".También especuló sobre las razones detrás de la amplia difusión del audio: supuso que la empezó el el dueño de la cabaña, que se lo habrá mandado a alguien diciendo "Mirá esta loca".