Al aire libre: Se espera mucho calor para el fin de semana largo de Carnaval

Acompañarán al Carnaval

El pronóstico en Paraná y Gualeguaychú

La sensación térmica en 39°

Sin respiro

La elevada sensación térmica seguirá reinando en todo el país durante el fin de semana largo de Carnaval, que tendrá "tormentas aisladas" en el final de las tardes desde el sábado hasta el martes, asociadas a las altas temperaturas, humedad e inestabilidad, según el pronóstico extendido elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)."Vamos a seguir con elevada sensación térmica desde el norte patagónico hasta el extremo norte del país, y la masa de aire cálido y húmedo que la produce no va a cambiar hasta por lo menos la mitad de la semana que viene", dijo a la agencia Télam Cindy Fernández, meteoróloga y vocera del SMN."Las elevadas temperaturas y el calor de la masa de aire, más la humedad y la inestabilidad, favorecerán el desarrollo de tormentas aisladas en las tardes y noches", agregó.Para las localidades de Gualeguychú y Corrientes -epicentros del carnaval en el Litoral del país- se esperan "buenas condiciones de tiempo" para todo el fin de semana largo, con "mucho calor y humedad" y temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 33 grados."El martes tiene mayor riesgo de tormentas pero, como todo el centro y norte del país, siempre estaremos inmersos en una masa de aire calurosa y húmeda que, con el calentamiento del día, puede generar tormentas chiquitas pero intensas de forma aislada" entre la mitad de la tarde y la medianoche, aseguró Fernández.Un chaparrón que cayó sobre Paraná hizo que bajara algunos grados la temperatura.Durante unos pocos minutos se extendió la lluvia que cayó sobre Paraná, este jueves por la tarde, y que trajo al menos un poco de alivio luego de altísimas temperaturas registradas.El calor hizo que se dispararan los termómetros.En la capital entrerriana la sensación térmica llegó a los 38.7° a las 16. Una hora después fue de 37.3° y finalmente, a las 18, luego del chaparrón, era de 31.3°. La temperatura en esas dos horas bajó de 33.4° a 28°.La sensación térmica fue muy alta en varias localidades ayer. Por ejemplo, en Villa Reynolds, en San Luis, se sintió el calor como si hicieran 44°2 C; en Marcos Juárez, Córdoba, 42°9 C; en Sáenz Peña, Chaco, 42°2 C, y en Moreno, en Buenos Aires, 43°5 C. La sensación térmica surge de un cálculo que se hace cuando las temperaturas superan los 26°C y la humedad alcanza el 40 por ciento. "Se toma a una persona promedio, que pesa entre 70 y 75 kilos. Estar por encima de ese peso supone sufrir mucho más el calor", indicó Ignacio López Amorín, meteorólogo del SMN.