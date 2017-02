Cómo funciona "Status", la versión de las Historias que lanzó WhatsApp

Emulando a las Historias de Instagram, que a su vez había copiado a Snapchat, ahora WhatsApp también permite a sus usuarios compartir videos o imágenes instantáneas por un plazo de 24 horas, antes de desaparecer. Lo hace a través de los estados de sus usuarios ?más de 1,2 mil millones en el mundo?, donde podrán usar sus cámaras para interactuar visualmente con sus contactos.



El estado de WhatsApp fue inicialmente concebido como una plataforma en donde el usuario podía compartir su disponibilidad para usar la app con sus contactos. Con la integración de Status, el estado se convierte en un espacio con más posibilidades de multimedia. En él se podrán subir fotos, videos o GIF y, al igual que Snapchat, el contenido no es necesariamente público, sino que se podrá dirigir a individuos o a grupos específicos.



La aplicación reconoce que el nuevo formato no es exactamente original.



"Diseñamos cosas porque esperamos que la gente quiera usarlas aún más. Realmente no pensamos en diseñar cosas por otras razones", dijo Randall Sarafa, gerente de producción en WhatsApp. "Obviamente estamos viendo una adopción general de este formato en toda la industria. Nuestra esperanza es que con esta actualización, la gente pueda descubrir nuevas maneras de compartir y consumir media en WhatsApp también".



A partir de su lanzamiento, la aplicación contará con una nueva pestaña marcada como Estados en la parte principal. Allí uno puede elegir usar la cámara en el momento o importar imágenes de la galería.



Status apunta a una tendencia general en la industria de mensajes instantáneos: "De muchas maneras, la cámara está empezando a reemplazar el teclado", dijo Jennifer Hakes, vocera de Facebook Messenger.



Según explica WhatsApp en su web, el anuncio se hace en coincidencia con su octavo aniversario. Precisamente, la aplicación nació para mostrar lo que estábamos haciendo con sus estados de texto. "La idea original de este proyecto era desarrollar una aplicación para saber qué estaban haciendo tus contactos. Esto fue meses antes de añadir la mensajería", explica la empresa en un comunicado. ¿Dónde están estos nuevos estados? Los estados aparecen como una nueva pestaña en la pantalla de la aplicación, al lado de las de llamadas, chats y contactos. Al pinchar en este ícono, accederemos a una pantalla donde vemos tanto nuestro estado como los de nuestros contactos. ¿Cómo crear un estado? Los estados se publican apretando el ícono de un círculo con el signo +. En estos podemos incluir:



?Fotografías, tanto las que tengamos en el carrete como las que hagamos expresamente para estas historias.



?Videos. Sin el límite de 10 segundos habitual en estos formatos (habrá que tener en cuenta que se consumirán datos con el envío y la descarga de estos videos).



? GIF que tengamos guardados (iPhone permite incluso buscar en Giphy).



-A las imágenes les podemos añadir texto, emojis y, con el ícono de lápiz, trazos en colores. ¿Quién ve mis estados? Las historias desaparecen a las 24 horas (pero quien las reciba podrá hacer capturas de pantalla). A lo largo de estas horas, se pueden añadir más imágenes y videos. Cada uno de estos cortes aparece identificado arriba con una línea horizontal.



En cada uno de los estados se podrá ver un ícono de un ojo seguido de un número, que es la cantidad de gente que ha visto tu estado. Pulsando sobre en ese ícono también se accede a una lista de las personas que han visto esa historia (y cuándo). ¿Y si no quiero que todo el mundo los vea? En el menú de privacidad, podemos decidir quién tiene acceso a nuestras historias. Hay tres opciones:



?Mis contactos. Todos (no están incluidos los grupos).



?Mis contactos, excepto? Opción que, a pesar de los miedos de algunos, permite excluir de estos estados a padres, jefes o clientes a los que quizás queramos preservar de nuestra intimidad.



?Solo compartir con? Permite elegir a las únicas personas con las que compartiremos nuestros estados.



Eso sí, el cambio en esta opción sólo tendrá efecto sobre las historias que enviemos a partir de entonces y no a las ya publicadas. Un dato no menor es que según la app, todos los estados que se envíen estarán encriptados.



También podemos dejar de recibir estados ajenos. En principio, veremos todos los que nuestros contactos hayan compartido con nosotros, a no ser que los silenciemos. Para hacerlo, hay que pulsar sobre el contacto, también en la pestaña de estados, y escoger la opción de silenciar.



Se puede responder a un estado ajeno, pero esta respuesta se enviará como un mensaje y no como una historia.