Internacionales Científicos anunciaron hallazgo de siete exoplanetas del tamaño de la Tierra

El sábado en el Observatorio de Oro Verde

Son siete los nuevos "exoplanetas" cuyo hallazgo anunció la NASA, ayer. Se sabe hasta ahora que orbitan alrededor de una estrella enana ubicada a 39 años luz llamada Trappist-1.El titular de la Asociación Entrerriana de Astronomía, Luis Trumper, brindó detalles asobre el importante hallazgo y comentó que "hoy en día a la humanidad le llevaría unos 80 mil años llegar a esos planetas porque habría que desarrollar una tecnología de transporte con nuevos medios para poder viajar más rápido"."Lo interesante es que la tecnología está avanzando y cada vez encontramos más planetas parecidos a la tierra", resaltó el científico y afirmó: "Creo que tenemos que concentrarnos en la próxima generación de telescopios, el año que viene va a ser lanzado uno nuevo, y vamos a tener la posibilidad de estudiar la atmosfera de esos planetas y ver si hay gases respirables, gases metabólicos. Incluso están diciendo que hasta los siete nuevos planetas podrían tener agua", subrayó.Luego fue más lejos al sugerir que "va a ser interesante en los próximos meses o años cuando con radiotelescopios se empiece a buscar en esa estrella, para ver si de pronto no hay algún tipo de señal radial procedente de alguna civilización si es que la hubiera"."Es un descubrimiento muy importante porque es uno más de muchos que ya llevamos, algunos hablan de 2000 a 3000 planetas hallados fuera del sistema solar", apuntó.Trumper adelantó que este sábado el hallazgo de los "exoplanetas" será tema de análisis en el Observatorio de Oro Verde, para lo cual el establecimiento abrirá sus puertas al público desde las 21.Tras promocionar el "nuevo telescopio muy potente" con que cuenta el observatorio, informó que para las actividades de ese día estará el planetario digital Carl Sagan."Vamos a hablar de todos estos temas, de los exoplanetas y vamos a hablar y simular el eclipse anular de sol que se verá en forma parcial en Paraná el domingo desde las 9:30 con un pico a las 12 del mediodía", aportó.Finalmente hizo un importante llamado de atención respecto al eclipse ese día: "De los resguardos que tiene que tener la gente, debe saber que no hay que mirar el sol sino con varias placas de radiografías o películas si alguno tiene, pero no exponerse de ninguna manera y mirar el sol en forma directa porque es absolutamente dañino, ni siquiera con lentes oscuros porque la radiación ultravioleta pasa igual", alertó.