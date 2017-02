Una madre golpeó a dos maestras e insultó a la directora porque su hija repitió

La madre de una nena que repitió de grado golpeó a dos maestras y las insultó, al igual que a la directora, en la Escuela Normal 4705, de Rosario de la Frontera, en Salta.

La violenta reacción de la madre de una nena que reprobó un examen y repitió de grado sorprendió a las maestras Raquel Rivadeo y Mónica Machuca. Nunca imaginaron que la mujer arremetería a golpes de puño contra ellas. Semejante ataque las dejó en un shock nervioso tal que debieron ser atendidas por médicos.



"Fue un hecho lamentable que no lo esperábamos. Una da todo lo que puede y que no lo valoren es muy feo. Es la primera vez en mi vida como docente que me pasa algo así. Queremos que hayan leyes que nos amparen porque hoy por hoy nadie nos protege. Con esta madre era difícil establecer un diálogo pero jamás esperábamos que actuase de esa manera", expresó Rivadeo.



En cambio, su colega Machuca prefirió no hablar de lo sucedido y solo agradeció todo el apoyo de los compañeros que se solidarizaron ante el violento episodio.

Cerca del mediodía del miércoles, la directora del establecimiento Sandra Flores confirmó la violenta agresión que sufrieron las docentes y que, a raíz de eso, se puso en comunicación con la supervisora y le informó lo acontecido.



Apenas lograron apaciguar la situación en la escuela, las maestras fueron atendidas por personal médico en el hospital Melchora Figueroa de Cornejo.

Luego, con el apoyo de otras colegas y el equipo directivo, realizaron la denuncia policial en la Comisaría 31.



Durante la mañana la mamá de la nena retiró los papeles de su hija del establecimiento. No se rectificó de su actitud ni pidió disculpas. Tampoco dijo si su hija continuará en ese establecimiento o la inscribirá en otra escuela para que continúe con sus estudios.

Apenas las autoridades del Ministerio de Educación fueron informadas de la agresión a las dos maestras, un equipo de Supervisión de la Dirección General de Educación Primaria se hizo presente en el lugar.