Apareció la silla especial robada a la niña que estuvo años en estado vegetativo

Había sido sustraída el sábado pasado en barrio Héroes de Malvinas a la familia de la niña con parálisis cerebral.La silla de ruedas que había sido robada el pasado sábado a Brianna Guzmán (5), una niña que despertó hace poco después de haber estado tres años en estado vegetativo, fue encontrada este miércoles en un baldío de barrio Santa Isabel 3ª sección, de la ciudad de Córdoba."Seguimos las pistas de personas que decían haber visto la silla, y cerca de las 6 recibimos el dato de que podría estar en Santa Isabel, en Curazao al 3000. La encontramos escondida entre unos árboles, en un baldío. No fue que quisieron dejarla por culpa, para que la niña la recupere", explicó a La Voz el comisario Sergio Olmedo.El sábado 18 por la mañana en barrio Héroes de Malvinas, en la periferia sur de la ciudad de Córdoba, a la familia de Brianna -la niña con parálisis cerebral- le desvalijaron la casa, incluyendo la silla de ruedas y el oxígeno que ella utiliza diariamente.La silla costaba unos 57 mil pesos cuando fue adquirida por la obra social. Llegó desde Alemania, con adaptaciones especiales para la niña."Todavía no hay detenidos por este robo, aunque tenemos pistas y puede haber noticias en el transcurso del día. La silla fue recuperada y se están haciendo las gestiones para devolverla a su dueña; va a ser algo inmediato", sentenció Olmedo.A los 2 años, Briana sufrió una mala praxis en el Hospital de Niños. Tuvo un paro cardíaco y quedó con parálisis cerebral, cuadriplejía y estado vegetativo persistente, publicó La Voz.La familia vive en el barrio Héroes de Malvinas, a 10 kilómetros del centro. Allí, la Provincia localizó a unas 30 familias con chicos que padecen enfermedades crónicas, en un sector donde no hay ni dispensarios y donde las ambulancias demoran horas en llegar.Al conocerse el robo, la familia recibió ofrecimientos de ayuda de distinto tipo. A través de la Fundación Un Tatuaje por Una Sonrisa se consiguió una silla similar.