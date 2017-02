Exigen respuestas por desmoronamientos que genera la construcción de un templo

Padres, ex alumnos, profesores y directivos del Instituto María Auxiliadora de Chajarí se concentraron este miércoles frente al establecimiento y luego, con la compañía de un redoblante, marcharon alrededor de la manzana en donde se emplaza la obra que construye el templo, y luego en la puerta misma del Instituto, se explicaron las acciones hasta allí realizadas por el grupo.Reunión con los concejales, una reunión con el intendente Galimberti, sendas notas al Gobernador y a otras autoridades fueron parte de esa información.Algunos de los presentes, instó a seguir "solicitando a la Municipalidad que se cumpla los 15 días durante los cuales intima a los responsables a la reparación de la obra y dar seguridad al Instituto" tras el compromiso del mandatario municipal.Un dato preocupante, para tener en cuenta, parte del pavimento, frente a Plaza San Martín, está totalmente hueco, lo que presumiblemente, el paso de un camión de mediano porte sobre ese lugar se desmoronaría cayendo al vacío.No obstante, el clima general era demostrar que "los verdaderos responsables no dan la cara"; "tratar de solucionar el inconveniente que tenemos hoy, y no ya discutir templo si o templo no, hay que salir de esto", coincidieron varios.En tanto, el pozo hecho para la construcción del nuevo templo de María Auxiliadora llegó a calle 3 de Febrero. En las imágenes se puede ver que se comenzó a rajar el asfalto y, en las fotos tomadas desde el interior de la construcción, se puede ver que por las dimensiones del pozo, la misma tierra fue cediendo llegando debajo de la misma calle. Vale señalar que en este tramo ya desapareció la vereda, que también es un espacio público.