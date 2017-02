El deseo de una quinceañera: realizó el "Cruce de Los Andes" con su padre

Hace doscientos años San Martín hizo la enorme proeza de cruzar los Andes. Por medio del engaño logró confundir a los realistas, que no pudieron anticipar los movimientos del Ejército de los Andes. El cruce comenzó por los pasos de Los Patos y Uspallata, el objetivo era lograr el factor sorpresa para derrotar a las tropas rivales, y así lo hizo.Elbio y su hija Soe Suárez decidieron participar de la "recreación del cruce de la cordillera, trasladarnos en el tiempo, como lo hizo San Martín", comenzó contando el papá en Buenas Noches. Contrataron un tour del que formaron parte 19 personas que, en caballo y en mula, transitaron por los mismos senderos que circuló "el padre de la Patria". La experiencia duró ocho días, seis, en cordillera."Ella cumplía 15 años, siempre tuvo una devoción especial por los caballos. Vimos un artículo, nos interesó y ella como regalo de 15, prefirió esto a cualquier otra alternativa", detalló orgulloso, el hombre, que decidió acompañar "el sueño" de la adolescente, "pese a tener problemas con las alturas".Entre los requisitos que se les pidieron para adentrarse en la aventura, presentaron "certificado médico e indumentaria para poder soportar el calor, el frío: en zona de valle, hay 35º y durante la noche, baja a -4º y -5 º. Al ponerse el sol, la temperatura baja diez grados".Soe, por su parte afirmó aque la experiencia fue "muy interesante", ya que "me gusta la historia argentina; revivir parte de la historia fue muy interesante, además del compartir con el hermoso grupo de todas las edades del que participamos".Al ser consultada respecto a cómo recibieron la novedad sus compañeras y amigas, las que en su mayoría tienen el "sueño de viajar a Disney" ella, contestó: "No me creían que lo había hecho, lo veían como muy raro. No todos se interesan por eso".El viaje fue realizado desde el 9 al 14 de febrero.El recorrido tiene "casi 5ooo metros de altura, se trata de conservar lo más posible el sendero que realizó San Martín. Hay lugares con 30 cm de ancho, de paso; de un lado está la pared de la montaña y del otro, el precipicio", dijo Suárez. Se realiza "sobre la mula y el caballo. Hay lugares que se complican, como El Espinacito, de 4800 metros de altura, con una pendiente lateral de 70 º y uno, subiendo en caracol".Para Soe, el último día fue el más difícil. "Me cambiaron a un caballo, yo al viaje lo hizo en mula como se lastimó, me dieron un caballo. Iba insegura".El viaje se realiza con equipo médico, equipo de sutura. En caso de que sea muy grave, se lo busca en helicóptero".Aseguraron que "en el límite fronterizo, en el monolito de San Martín y O`Higgins, fue lo más emotivo. Se canta el himno".Dejaron en claro que la región de Cuyo, "vive con mucha devoción" la gesta de San Martín.Desatacaron que "recomiendan" la experiencia."Queda la enseñanza, permite trasladarnos en el tiempo y uno ve que el enemigo nunca iba a pensar en que San Martín, se iba a trasladar por esos lugares. Si uno ve, no puede imaginarse que un Ejército haya pasado por ese lugar", aseveró el papá.