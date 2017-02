La mayoría de las mujeres asesinadas en 2016 no había denunciado la violencia

El 84% de las víctimas de femicidios del año pasado no había realizado denuncias, la mayoría fueron apuñaladas y hay un incremento de los abusos sexuales, según el informe presentado por La Casa del Encuentro.



El informe fue presentado durante una conferencia en el Congreso Nacional, donde se espera la sanción de dos leyes que protejan a los 1.859 menores que quedaron huérfanos por este delito identificados en los 9 años de estadísticas de la ONG.



"Las víctimas no confían en que se las va a proteger, no confían en la justicia y no hacen la denuncia; por eso, según nuestro informe 2016, de las 290 mujeres asesinadas, sólo 28 la habían hecho", dijo a Télam Ada Rico, presidenta de la organización social que realiza los informes de femicidios desde 2008, recuento basado en las noticias publicadas en 121 medios nacionales, incluida esta agencia.





Las estadísticas, que abarcan los asesinatos de mujeres cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, identificaron también 37 femicidios vinculados de hombres y niños que intentaron salvar a la mujer o fueron asesinados para 'castigar' a la víctima, además de reportar que quedaron sin mamá 401 personas, de las cuales 242 menores de 18 años.



"Estamos llevando nuestro trabajo al Senado nacional porque es urgente que se apruebe el proyecto de ley que presentamos para otorgar una reparación económica estatal a los menores de edad huérfanos a causa de femicidios", destacó la dirigente social, quien añadió que "esperamos que se avance con el proyecto de ley de pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado".



Un dato que cambió en estos nueve años de informes es que la principal modalidad usada para matar fue apuñalar a las mujeres, cuando ese triste listado siempre lo encabezaba la utilización de armas de fuego. "Es un dato más, lo que importa es que estos hombres mataron", resaltó la titular de la organización.



Otra cifra que crece es la de abusos sexuales a las mujeres asesinadas, ya que el año pasado fueron 31, frente a los 27 de 2015 y los 21 de 2014, según el informe, que como en los últimos años relevó que los esposos y novios son los principales victimarios, con un registro de 102 casos, y que 85 ex parejas asesinaron a las mujeres.



En 2016 fueron víctimas dos ñiñas menores de un año, 9 de entre 2 y 12 años y 27 de entre 13 y 18, pero las mujeres de entre 19 y 50 años siguen siendo las que encabezan el trágico listado, donde también se identificaron 13 adultas mayores.



La casa sigue siendo el lugar mas inseguro para ellas, lo que ratifica la cifra de 157 femicidios entre las cuatro paredes, mientras el asesino más joven tiene 13 años y el de mayor edad, 90, y son 11 los femicidas menores de 18 años, de acuerdo al reporte, que identificó a 10 embarazadas entre las víctimas fatales.



Otros aportes del estudio son que dos eran mujeres indígenas, 9 eran personas trans y que 49 femicidas se suicidaron luego de asesinar, un número "que se mantiene a lo largo de estos años", explicó Rico.



Las estadísticas que aporta desde hace casi una década la ONG "sirven para sustentar nuestros pedidos de protección a las víctimas, sus familias y sus hijas e hijos", resaltó la titular de La Casa del Encuentro.



Entre los reclamos realizados está el efectivo cumplimiento del Plan Nacional contra la violencia de género con el presupuesto asignado por el Congreso, la elaboración de estadísticas oficiales, la sanción de una ley para que no ejerzan cargos públicos los violentos, el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, la creación de un fuero judicial especializado, un subsidio económico estatal para las sobrevivientes de maltratos, licencias laborales para las víctimas y capacitación sobre el tema en todos los estamentos estatales.