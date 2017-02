Se cumple un año del crimen de las turistas mendocinas en Ecuador

Se cumple el primer aniversario de la desaparición de las mochileras y amigas Marina Menegazzo y María José Coni en las ciudad de Montañita, Ecuador, y si bien ya hay dos personas condenadas por el doble femicidio, todavía no se terminó de encontrar a todos los culpables.



"Para nosotros, lamentablemente esta fecha significa volver a traer a nuestra memoria el sentimiento de la tragedia y el dolor que tuvimos al principio. Esta seguidilla de juicios es realmente no terminar de hacer el duelo. Volver a renovar y vivir la pérdida de nuestras hijas", se lamentó Renato Menegazzo.



Las jóvenes mendocinas fueron golpeadas, violadas y atacadas a cuchillazos en la ciudad ecuatoriana el 22 de febrero de 2016 y sus cuerpos aparecieron envueltos en bolsas de plástico el 25 y el 27 del mismo mes.



El caso generó conmoción tanto en Ecuador como en Argentina y dio luz a una trama de bandas de delincuencia, trata de personas, posible narcotráfico y posible involucramiento del poder político de la región.



Hasta el momento, se llevó a cabo un solo juicio, en el que se terminó por condenar a Segundo Mina Ponce (34 años), como autor material del crimen, y Aurelio Eduardo "El Rojo" Rodríguez, como co-autor, ambos a 40 años de prisión.



En tanto, la semana pasada se confirmó la elevación a juicio de un tercer acusado, José Luis Pérez Castro, de quien también se encontraron las llamadas huellas dactilares puras en la escena del crimen.



El propio Pérez Castro es el hermano de Juan Pérez Castro, quien encontró el cuerpo de María José Coni el 25 de febrero y comunicó a la policía sobre su hallazgo.



"El acusado fue compañero de Aurelio Rodríguez en un hotel de Montañita. No ha podido justificar la presencia de sus fluidos en la casa. En su defensa, dijo que había escupido porque estaba mal de una muela", aseguró Osiris Sánchez, uno de los abogados de las familias argentinas en el juicio que se desarrolla en Ecuador.



La investigación se encuentra hasta esa instancia. Todavía faltan identificar las pruebas de ADN de dos personas más que se encontraron en el juicio, lo que supondría la apertura de nuevos procesos de investigación y más meses de espera.



"La verdad es que nos da impotencia que esto sea tan lento. Desde abril del año pasado sabemos que hay cinco ADN. De hecho, ya estaban sacados los perfiles. Pero en las primeras dos investigaciones no se prestó atención a eso y ahora hay que esperar meses y meses a que se abra una nueva causa", se lamentó Paula Menegazzo, hermana de Marina.



La lentitud en el proceso, las dificultades para poder identificar a los dos participantes restantes en el crimen y detalles de la defensa que no fueron revelados públicamente llevaron a las familias a considerar que la muerte de las mochileras no sólo escondió una banda que practicaba la trata de personas, sino también que estaba metida en una cadena de narcotráfico.



"Acá, evidentemente están tapando algo grande. Dos personas van a estar 40 años de su vida adentro y no hablan. A alguien grande están cubriendo. Puede haber presión por parte de la policía, la política?", denunció Paula Menegazzo.



Se estima que el juicio contra Pérez Castro se iniciará entre finales de marzo e inicios de abril. Mientras tanto, las familias Menegazzo y Coni revivirán hoy, en el primer aniversario de la muerte de las dos jóvenes, el infierno de aquel 22 de febrero que cambió sus vidas para siempre.