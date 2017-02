La docente amenazada por un examen quiere dejar la docencia y jubilarse

El caso tiene todos los condimentos de un guion televisivo sobre el funcionamiento de las mafias. Cartas con amenazas, envío de un proyectil y graffitis con intimidaciones. Pero ocurrió en un colegio privado, dirigido por sacerdotes: una docente recibió una carta en la que le pedían que aprobara a los alumnos en un examen final y que si eso no ocurría estaría "listo para todo". El mensaje incluyó la advertencia de que le incendiarían la casa y se lo dejaron en la puerta, en un sobre de papel madera junto con una bala.María Marta Adam (50) es profesora de Físico Química en el Colegio San Cayetano, desde hace 21 años y tiene 30 de trayectoria. Ayer, al borde de las lágrimas reconoció que "nunca pensé que podría vivir algo asi. Ahora me quiero jubilar, ya no tengo voluntad para seguir", según le dijo a Clarín.La mesa para recuperar la asignatura se conformó con otros educadores del cuerpo docente del establecimiento. Asistieron, tal como estaba previsto, seis alumnos que debían esa materia del cuarto año de la secundaria. "La prueba se realizó con normalidad", informaron en la escuela. Trascendió que tres aprobaron, uno estuvo ausente y dos desaprobaron. El caso terminó en la Justicia. Los asesores del San Cayetano acompañaron a Adam a realizar la denuncia en la fiscalía de "autores ignorados". Anoche, fuentes de Tribunales dijeron a Clarín que el fiscal pidió los nombres de los estudiantes que se presentaron a la ronda examinadora. Hay otra instancia judicial que ingresó al fuero de Menores. Allí la fiscalía habría puesto la lupa sobre un adolescente que faltó a dos pruebas de febrero, que había pedido el pase porque "no tenía buen rendimiento". Y que podría haber tenido el apoyo de otro compañero, hijo de un policía. Al cierre de esta edición, el Colegio San Cayetano no estaba informado de esas novedades, pudo constatar este diario.El incidente provocó conmoción en el tradicional colegio de 44 y 29 de La Plata. Es un instituto al que asisten más de 1.000 chicos en los niveles inicial, primario y secundario. El sacudón llega en medio de un mes complicado para la institución. Según confirmaron fuentes oficiales, el 12 de febrero se registró una situación similar. Un joven le acercó una carta a la profesora de Matemáticas, que debía examinar a adolescentes de otro año del nivel medio. En el papel se leía: "Tengo mi pistola lista para disparar a unas 4 personas al azar el día 15 de febrero cuando esté rindiendo tu materia. Te voy a dejar elegir entre aprobar sí o sí a todos los chicos que rindan matemática de cuarto o disfrutar conmigo". Los directivos fueron a la comisaría cuarta de La Plata y radicaron la denuncia.El miércoles pasado se constituyó la mesa. "Se hicieron presentes todos los docentes de la materia. De trece alumnos examinados, dos fueron aprobados, cuatro estuvieron ausentes y diez reprobaron", se informó.Unos días después volvieron las notas amenazantes y en esta oportunidad la dejaron en el domicilio de Adam, a pocos metros del edificio escolar. "Le informo que necesito aprobar física el 21 de febrero sí o sí para no repetir y cuento con usted. Voy a estar listo para todo. Un amigo va a entrar conmigo con el uniforme del colegio prestado y un arma. Cuando yo le de la señal, él te va a disparar, se cambia la ropa y escapa", dice el texto escrito en una hoja tipo A4, en computadora.En el último párrafo la advertencia era explícita: "Que nadie más se entere, porque balas me sobran para vos y todos los que vivan en tu casa. Seguí todo al pie de la letra y todo va a salir bien".Después todos vieron la pintada en una de las paredes internas. Y tuvieron que intervenir los directivos. Gustavo García, apoderado legal acompañó a Adam hasta la fiscalía y la comisaría. "Se dispusieron medidas preventivas. La policía envió un patrullero y registramos el ingreso de todos los alumnos", dijo la directora del secundario, María Laura Bordalecu. "Es una situación espantosa. Queremos que esto se resuelva y vamos a colaborar en todo con la Justicia. No podemos permitir que pasen estas cosas", dijo Bordalecu a Clarín.Hoy, el fiscal Fernando Cartasegna ?que interviene en una de las denuncias- pedirá el nombre de los alumnos y citaría a los padres. Será el primer paso del proceso penal que buscará encontrar a los autores de las amenazas.