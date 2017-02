Vecinos de Gualeguaychú denunciaron el derrame de desechos contaminantes

El volcado de una sustancia líquida que corría por la banquina del Acceso sur, lindante al Parque Industrial de Gualeguaychú, hizo que un vecino fotografiara este hecho y que se difundiera rápidamente lo que ocurría al multiplicarse la información a través de las redes sociales.Las imágenes fueron subidas para su difusión por Marcela Bohmer, vecina del Barrio Don Pedro y como tal, denunciante de los padecimientos que tiene este vecindario a causa del mal funcionamiento -o no funcionamiento- de la planta de tratamiento de efluentes cloacales del Parque Industrial Gualeguaychú.Bohmer dijo que estas fotos fueron enviadas a la titular de la Dirección de Medio Ambiente, Susana Villamonte y también a Vigilancia Ambiental.Otra de las personas que se sumó a esta protesta virtual que comenzó el lunes a la tarde, cuando se constató este volcado anormal, fue la abogada Mercedes Delmonte, que también está radicada en el Don Pedro. "Sabemos que el vecino que tomó las fotos pasó por allí cerca de las cinco de la tarde, y lo que se ve, es que esto corría mucho, pero no sabemos desde qué momento".Tras esto, Delmonte consignó que "el Municipio intervino porque enseguida denunciamos al 105, teléfono de Vigilancia Ambiental. Nos dijeron que fueron, constataron lo denunciado, tomaron muestras y detectaron que la sustancia provenía de la empresa Silicatos y que seguirán con el procedimiento habitual, es decir, elevar el acta de infracción al Juzgado de Faltas, que impondrá una multa".Delmonte dijo que de acuerdo a lo que se le informó al grupo de vecinos, la sustancia derramada era silicato de sodio mezclado con barros, que produce irritación en el tracto digestivo, los ojos y la piel. Y agregó que un conocedor de la zona les informó que esta sustancia, por la pendiente natural termina en la Cañada Manantiales, que desagua en el Arroyo El Cura.Respecto de la situación de los vecinos del Barrio Don Pedro, lindante con el predio donde se encuentra la planta de tratamiento de efluentes cloacales del Parque Industrial, Delmonte dijo "estamos peor que nunca"."Los vecinos, especialmente los que viven más cerca, se despiertan a la madrugada con el llanto de sus hijos, a los que les duele la garganta o se les cierra el pecho. Nosotros seguimos avanzando con la causa tramitada en la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), organismo pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y mañana (por hoy) haremos una nueva presentación. Estamosesperanzados con esta causa penal, porque por parte del Parque Industrial, de la CODEGU y del Estado sigue todo igual", se quejó."La UFIMA comenzó en diciembre a investigar, tomaron muestras y pidieron otras medidas de prueba a la provincia y al Parque Industrial. La causa habría avanzado más si no hubiésemos tenido la feria judicial de enero. En cuanto a este derrame que detectamos, nunca habíamos visto que se volcaran desechos industriales por el Acceso Sur. Quizá lo estén haciendo hace rato y también por otros lugares", sostuvo.