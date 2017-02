Sociedad

Se sospecha de su legitimidad

Miércoles 22 de Febrero de 2017

Prohíben la venta y el uso de dos productos capilares en todo el país

La Anmat prohibió la venta y el uso de "Look me Gold SERUM" y "LISS ME + definition" en todo el país debido a que se sospecha de su legitimidad. No se encontraron antecedentes de inscripción.