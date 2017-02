Gualeguaychú será sede de un encuentro de familiares de personas Down

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y la Fundación Incluir ultiman detalles de cara al Encuentro Internacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, Región Mercosur, que se hará en Gualeguaychú durante los días viernes 12 y sábado 13 de mayo.El objetivo del encuentro es compartir actividades que brinden herramientas para la promoción de la inclusión plena y en todos los sentidos de las personas con síndrome de Down en la comunidad en la que viven, poniendo a las familias como eje central en estos procesos.La meta de la reunión es la promoción de la inclusión plena y en todos los sentidos de las personas con síndrome de Down en la comunidad en la que viven con las familias como eje central en estos procesos.Según informaron organizadores, se pretende:-Compartir experiencias referidas a la vida de las personas con síndrome de Down y sus familias en los países y regiones de referencia.-Debatir sobre las políticas públicas en relación a la discapacidad.-Reflexionar sobre los orígenes y presente del movimiento asociativo teniendo en cuenta las transformaciones que se han producido.-Plantear nuevas líneas de trabajo en función de la realidad de cada región.-Realizar una encuesta con el fin de consultar a las familias sobre sus inquietudes, dificultades, sus intereses y/o preocupaciones.Los interesados en mayor información, pueden consultar e inscribirse vía web a www.asdra.org.ar