Reiteran advertencia por falsos empleados de Anses tras nuevas estafas

Sociedad Anses advirtió a jubilados y pensionados sobre visitas de falsos empleados

Ante las denuncias de estafas a jubilados y beneficiarios de planes sociales por supuestos cobros de comisiones para realización de trámites de Anses, Enrique Susevich, encargado de la UDAI II Paraná, aclaró anteque la entidad "no hace trámites a domicilio y no cobra por los trámites que realiza".En esa línea, el responsable de Anses en Paraná aseguró que la entidad "no hace trámites a domicilio y no cobra por los trámites que realiza"."Cuando hacemos acercamientos a los barrios, primero informamos al municipio, a las comisiones vecinales y a la prensa", subrayó."Ningún empleado de Anses puede argumentar que hay un sellado, un jornal, un horario, para cobrarle a cualquiera de los beneficiarios", insistió.En la oportunidad, reveló que en las oficinas locales recibieron seis denuncias de parte de damnificados, a los que les solicitaron que radique la denuncia en sede policial. Tres de esos casos son investigados por personal de la División de Delitos Económicos.