Fumigaron en barrio de La Paz ante posible caso de dengue

Sociedad Confirmaron un caso positivo de dengue en La Paz

Se realizan bloqueos sanitarios en La Paz por un caso importado de Brasil. "Que no se cree una psicosis porque estamos bien encaminados", aseguraron desde la Provincia.La responsable del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Mónica Ilardo, se refirió al posible caso de dengue que fue confirmado como tal en la ciudad de La Paz, y llevó tranquilidad a la comunidad respecto a que ya se tomaron las medidas necesarias."El caso aún no está confirmado, se sospecha que una mujer pueda tener la enfermedad pero aún se le están realizando estudios complementarios", apuntó Ilardo."Desde el área venimos trabajando en tal sentido a modo de prevención y hoy precisamente coordinamos las actividades que se siguen de acuerdo al protocolo provincial. Hay que llevarle tranquilidad a la gente y que no se cree una psicosis ya que estamos bien encaminados en este trabajo", expresó la profesional luego de que la encargada de Epidemiología de La Paz, María Cejas, confirmara el caso en medios radiales de esa ciudad.