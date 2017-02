Encontraron insectos en bidones de agua envasada no recomendada para consumo

Sociedad Recomendaron no consumir una marca de agua envasada en Concordia

En el marco de la recomendación del área municipal de Bromatología de Concordia a la ciudadanía para no adquirir y/o consumir agua envasada marca "RSC" ya que se no encuentra registrada y/o autorizada, para realizar actividad comercial alguna tanto en la ciudad como en la provincia de Entre Ríos, el director de la repartición, ingeniero Rubén Arguello, comentó que encontraron la irregularidad la semana pasada cuando un consumidor acudió a la ayuda de Bromatología con un bidón de 25 litros que "tenía una cucaracha o bichitos de la luz grandes nadando en el agua" y cuando intentaron averiguar de dónde provenía la comercialización de la misma "no dimos cuenta que no había registro".El agua se puede reconocer por una etiqueta con domicilio en calle Paula de Albarracín de Sarmiento Nº 2337 de la ciudad de Concordia donde se comercializaría y certificados de RNE 02508002682 y RNPA 025080026627001 que corresponden a otras firmas comerciales".