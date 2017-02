El volcán Lanín estará en alerta amarilla por los próximos 15 días

El Comité de Emergencia de Junín de los Andes mantendrá el alerta como medida preventiva, informó el intendente de esa ciudad neuquina, Carlos Corazini, a la prensa.



"Esta es una situación que no se puede determinar cómo seguirá a futuro. De no suceder otro evento significativo en los próximos 15 días se estaría volviendo a cambiar la alerta a color verde", afirmó.



La alerta amarilla había sido declarada a raíz de los movimientos sísmicos registrados en el Lanín el 15 de febrero pasado, que se repitieron dos días después.



"Sabemos la preocupación en la comunidad, hay muchísima información dando vuelta, pero queremos llevar tranquilidad", dijo Corazini al destacar que permanece abierto y es normal el tránsito por el Paso Internacional Tromen, que conduce a Chile.



En tanto, el director provincial de Riesgos de Neuquén, Emilio Arias, señaló en un comunicado que "el plan de contingencia es un proceso que no se hace de un día para otro, se debe tener un diagnóstico y desarrollo del mismo".



Apuntó que el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) comenzó a monitorear el Lanín hace cuatro años "cuando instalaron sensores: es un volcán que está activo y eso no significa que vaya a erupcionar, es un volcán con actividad que hay que monitorear y el Lanín dentro de los volcanes es uno de los considerados de baja actividad"







La actividad del volcán



El vulcanólogo, investigador y docente de la Universidad Nacional de Río Negro Alberto Caselli explicó a Télam que basado en el informe del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS, Chile), lo ocurrido en el Lanín "es un conjunto de señales sísmicas que significan fractura de roca y movimiento de gases".



Caselli indicó que un volcán es considerado "activo cuando ha tenido erupción en los últimos 10.000 años: Lanín tiene eventos datados que indican 1600 y 2100 años atrás, aproximadamente".



"La última erupción se produjo hace aproximadamente 1600 años con lavas basálticas fluidas que surgieron de fisuras laterales al volcán" y aclaró que "el fenómeno registrado no genera riesgos hay que seguirlo e investigar", explicó.