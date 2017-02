Tragedia de Mendoza: Un consejo le salvó la vida a una pasajera

Mónica Cantillana, que tiene 47 años y vive desde hace 29 en Mendoza, logró sobrevivir al vuelco del colectivo -de la empresa Turbus- que provocó la muerte de 19 personas en Mendoza.En declaraciones al diario chileno Las Últimas Noticias, la mujer habló de uno de los nenes que fallecieron por el accidente, ocurrido el sábado en la ruta 7, cerca del sector de Horcones."Llegué casi una hora antes al terminal de Mendoza pero me subí al bus tres minutos antes de partir. Me senté en el asiento 22, en el lado izquierdo, pasillo. Ese fue el lado que volcó. Me até el cinturón porque la pasajera que iba en la ventana me dijo yo me lo abrocho por si acaso. Fue por inercia, antes nunca me lo abrochaba", relató la mujer, que nació en Chile."Pusieron la película Como si fuera la primera vez. Me puse los auriculares y me quedé dormida. Luego de una hora desperté y el televisor estaba apagado. El único ruido era el llanto de un bebito que se despertaba a cada rato, que iba con su mamá y otra señora".La mujer también comentó que de golpe "hubo un estallido y gritos" mientras el micro se arrastraba y giraba en la ruta. "En algún momento estuve inconsciente. Después me incorporé, saqué mi teléfono y puse la linterna. No se escuchaba el bebé. Yo alumbraba con la linterna a ver si lo encontraba, pero sólo vi una de sus zapatillas en mi pie", dijo respecto al dramático momento.Una vez que se sacó el cinturón junto a su compañera de asiento lograron salir del micro por las ventanas rotas y recibieron ayuda casi de manera inmediata, según indicó la mujer.