Evalúan construir una nueva cárcel en la provincia

El gobernador Gustavo Bordet volvió a hacer referencia a la construcción de una nueva cárcel en la provincia. Lo dijo en la Asamblea Legislativa, el miércoles pasado: "Se avanzará en la construcción de una nueva unidad penal porque las cárceles están colapsadas", sostuvo.



Al respecto, el titular del Servicio Penitenciario, José Luis Mondragón, indicó que "en los próximos días habrá una reunión con el Ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, para definir algunos detalles del proyecto".



Si bien no brindó precisiones acerca del lugar en el que se construirá, explicó que "el sitio tiene que tener ciertas condiciones: no puede estar tan alejado de los centros urbanos, ya que necesita contar con servicios de gas, luz, cloacas, comunicaciones, internet, medios públicos de transporte para que puedan llegar los familiares, etc.".



Respecto a la posibilidad de hacerla en Concordia, Mondragón aseguró: "Esa intención sigue vigente. Concordia y Paraná son las ciudades más pobladas de la provincia y, por ende, de las cuales proviene la mayor cantidad de internos".



¿Lo lógico sería entonces que se construya en Paraná o en Concordia? "La procedencia de la población penal así lo exige porque son las unidades penales que más han crecido en cuando a números de internos".



Luego señaló que la obra no está incluida en el presupuesto provincial 2017 y que se buscaría financiamiento externo para avanzar en su construcción.



Más adelante Mondragón informó que en Entre Ríos hay 1766 internos y se refirió al crecimiento exponencial de la población carcelaria al comparar los datos con el 2011, cuando había alrededor de 750.



"Los espacios de las unidades se han ido ajustando y se fueron construyendo nuevos espacios, pero aun así son insuficientes", dijo, al tiempo que atribuyó el aumento del número de presos a la instrumentación del nuevo Código de Procedimiento Penal de la Provincia, que aceleró los plazos de resolución de las causas penales. (APF)