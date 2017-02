Recomendaron no consumir una marca de agua envasada en Concordia

Policiales Se decomisó un importante cargamento de agua envasada adulterada

La Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente de la Municipalidad de Concordia, por intermedio de la Dirección de Bromatología, recomendó a la ciudadanía "la no adquisición y/o consumo de agua envasada marca RSC, con domicilio en calle Paula de Albarracín de Sarmiento Nº 2337, de Concordia, RNE 02508002682 y RNPA 025080026627001, por no estar registrado y/o autorizado para realizar actividad comercial alguna".El envasado era en la ciudad de Concordia, y ahora la municipalidad de esa ciudad, recomienda no consumir agua envasada de la marca "RSC" por no estar habilitada.