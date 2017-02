Defensa Civil de Gualeguaychú respondió a las quejas de prestadores turísticos

Sociedad Malestar entre operadores turísticos por las consecuencias climáticas

Con una intensa lluvia de más de 240 milímetros caídos en cuatro días, Gualeguaychú se quedó sin playas, con parte del Parque Unzué bajo agua y con muchas quejas de los prestadores turísticos de la costa.Entre las opciones que se lanzaron, el dragado del río fue una de las más recurrentes.consultó a Daniel Hernández, referente del área de Defensa Civil Municipal y gran conocedor del comportamiento del río. "El dragado es probable y hasta posible, pero dudo que sea efectivo para mejorar las inundaciones, porque la mayor capacidad que se lograría sería ínfima", explicó."El río empieza a frenar su crecida cuando sale del cauce e inunda el valle. Cuando se desparrama en los campos, crece más lentamente. Pero, dragando el río no se va a aumentar la diferencia", aseguró Hernández.Al respecto, detalló que lo que sí hay que dragar, "es la salida del río Gualeguaychú al Uruguay, pero con fines de navegación" y aclaró que esto "no tendría relación con el tema inundaciones". En tanto, explicó que lo que más afecta negativamente es "construir y obstruir sobre el valle de inundación".A cuatro días del comienzo del fin de semana largo de Carnaval,consultó a Hernández sobre la posible habilitación de las playas, a lo que el funcionario respondió: "No sé si estarán listas para el próximo fin de semana porque hay algunos puntos a tener en cuenta: en primer lugar la limpieza y desinfección, porque esta inundación arrastró mucha basura, que en gran parte es de nuestra irresponsabilidad como ciudadanos"."Además, una vez que se haya limpiado y desinfectado, hay que hacer un análisis de la calidad de las aguas", dijo Hernández y explicó: "Eso lo hace MedioAmbiente a través del laboratorio de Obras Sanitarias para determinar el estado de aptitud de las aguas para la recreación".Asimismo, argumentó que el Municipio no quiere que pase como en la ciudad de Colón y que "por meternos dos días antes, tengamos casos de otitis o conjuntivitis porque la cantidad de escherichia coli estaba diez veces por encima de lo normal. Esos análisis hay que hacerlos y luego se dará nuevamente la habilitación".De todos modos, informó que están "analizando las posibles obras y a qué instituto referirnos. Esto es una decisión del Gobierno Municipal. Ya se está trabajando en estudios nuevos para ver cómo se puede compensar el desmonte, sabiendo que no podemos recuperar el bosque natural y cómo se puede compensar la velocidad que produce el cambio en el uso del suelo agropecuario, como la siembra directa, que ocasiona la corriente muy rápida y los repuntes muy rápidos".Además, señaló que los volúmenes de lluvia son absolutamente extraordinarios, aunque no existe ninguna seguridad "que lo extraordinario se vaya volviendo ordinario. Vemos que se han presentado tormentas muy fuertes con electricidad, granizo y hasta tornados como pasó hace unos meses atrás en Uruguay"."En Gualeguaychú se construyó y se sigue construyendo dentro del valle de inundación. Todos deben saber que el valle de inundación es parte del río, que se compone por su cauce y su valle. Hay gente que compró en el valle de inundación y que construyó allí y que sabe positivamente que en algún momento, el río va a volver sobre ese valle", especificó.