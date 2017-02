Trata de personas: En 2016, hubo más de tres mil denuncias en el país

Durante 2016, hubo un total de 3.256 denuncias vinculadas a la trata de personas. Los casos denunciados van desde la explotación sexual y laboral, hasta el secuestro y venta de niños, pasando por ofertas laborales engañosas, traslado de personas, y hasta desaparición de las mismas. Sin embargo, la cantidad de personas asistidas o rescatadas por esta problemática, fue una de las menores desde la creación del organismo encargado de contabilizarlas, en 2008.Según las estadísticas oficiales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, a las que accedió ámbito.com, en 2016 hubo 525 denuncias más que en 2015, cuando se contaron 2.731. "Aunque hay que tener en cuenta que estos sólo son los casos que se denuncian", advierten desde el organismo.Del total de denuncias, la mayoría (1.568, que representan el 48%) fueron por explotación sexual, seguidas por casos de desaparición de personas (460 casos, un 14% del total), y de explotación laboral (437 casos, un 14%).A estas cifras le siguen los casos por denuncias de secuestros y venta de niños (con 251 denuncias realizadas durante 2016), posible captación (208), oferta laboral engañosa (165), y publicidad de oferta sexual (134). En último lugar se ubica el traslado de personas (33 denuncias).Las denuncias, recibidas en la línea gratuita 145, tuvieron su pico en el mes de octubre, cuando se registraron un total de 665.En la mayoría de los casos (1.865), las denuncias proceden de la Ciudad de Buenos Aires, seguidas por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa (que concentran en total 480 casos). En tercer lugar se ubica el norte del país (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero), con 275 denuncias.Sin embargo, pese a que en 2016 se registró la mayor cantidad de denuncias vinculadas a esta problemática en el país, desde los inicios del Programa de Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (2008), que no se contaba con cifras tan bajas de personas rescatadas y/o asistidas.Según las cifras oficiales, durante 2016 se ha rescatado y/o asistido a un total de 666 víctimas. Este número se aleja bastante de la tasa que el organismo manejó durante los últimos años: 2.110 personas en 2015, 1.810 en 2014, y 1.746 en 2013.De hecho, desde 2011 a 2015 incluido, la cantidad anual de víctimas asistidas siempre superó las 1.500 personas, hasta el año pasado.A la hora de identificar las posibles causas en la merma de víctimas asistidas y/o rescatadas, bien vale recordar que el Comité estuvo más de un mes acéfalo a comienzos de 2016, luego de que su ex coordinadora, Cecilia Merchán, presentara su renuncia un día antes de que el actual presidente, Mauricio Macri, asumiera su mandato.En ese lapso de tiempo, y hasta que el Gobierno finalmente designó al frente del organismo a Yanina Basilico, hubo pedidos de derivación y asistencia que quedaron sin cursar y otros que se cursaron con demora, perdiendo un tiempo vital para actuar en los casos.En este marco, vale mencionar que el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata no publicó los datos de su presupuesto asignado, por lo que no se conoce con exactitud si actualmente el dinero con el que cuenta para la asistencia y rescate de víctimas aumentó o disminuyó.Pero no sería el único programa. También se desconocen los datos presupuestarios de otros programas vinculados a la temática de género, tales como el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y el Programa de Escuelas Populares en Formación de Género.Lo que sí se conoce, es la quita de 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres. Si bien Fabiana Túñez, titular del organismo, aclaró que se trató de un "error", y descartó el recorte, la presunta equivocación aún no fue corregida, pese al amparo presentado por organizaciones sociales. Fuente: (Ámbito).-