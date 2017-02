Confirmaron un caso positivo de dengue en La Paz

Este fin de semana se conoció un caso de dengue positivo de dengue en La Paz. Se trata de una mujer de 32 años domiciliada en el barrio Pancho Ramírez de esa localidad.



"No hay que alarmar pero si hay que saber, en este caso dio positivo, nos informaron el viernes desde Paraná y también nos indicaron los pasos a seguir", confirmó María Elena Cejas, a cargo de Epidemiologia del departamento, quien agregó que la novedad también fue comunicada al Dr. Garnier, responsable de Salud a nivel municipal.



En tanto, la comuna ya delinea las tareas para realizar la fumigación pertinente, hasta en las ocho manzanas que rodean el domicilio de la afectada.

"La paciente había viajado a Florianopoli, Brasil, y cuando volvió comenzó con los síntomas. Fue a un consultorio privado desde donde le indicaron que tome las muestras en nuestro laboratorio y en trascurso de 4 o 5 días nos informaron que el caso dio positivo para dengue", explicó Cejas.



"Si bien esta señora vive con su esposo, es la única que presenta síntomas, pero tenemos dos muestras más pendientes de personas que también viajaron", comentó la responsable de Epidemiologia del departamento La Paz. "Recordemos que la provincia no hace el análisis de dengue a personas que no salieron del país", acotó al respecto.



"Ninguna de las personas afectadas estuvo internada, de los cuales dos se atendieron por consultorio privado y uno por la guardia del hospital", finalizó. (LaPazDigital)