Preocupación por desmoronamientos en torno a un edificio escolar

Sociedad Cayeron 140 milímetros en Chajarí y se inundaron los Tribunales

Luego de las importantes lluvias del pasado viernes y sábado, se vieron las consecuencias en distintos lugares de la ciudad de Chajarí. Como es el caso por ejemplo de la obra que se realiza en el templo de María Auxiliadora. En ese lugar se trabaja en el subsuelo, con una importante excavación que, evidentemente cedió por tanta cantidad de agua, y terminó provocando el desmoronamiento de la tierra con árboles y un muro perteneciente al Instituto María Auxiliadora. Tal episodio causó la lógica preocupación en la comunidad educativa, quienes emitieron un comunicado a los distintos medios de prensa.Sin intenciones de crear polémicas, nos mueve el cariño hacia la institución, ya que cada uno de nosotros ha vivido y colaborado junto a familiares y demás alumnos que fueron sumándose año tras año, a la construcción de nuestro querido IMA, fruto del esfuerzo y trabajo de toda una comunidad (padres, familiares, conocidos y ciudadanos de Chajarí), para que ahora se vea en peligro de derrumbe por la inacción de la empresa o de quien le compete.Duele ver que lo que con tanto sacrificio se consiguió ahora puede venirse abajo porque no aparecen los responsables, sea la comisión pro templo, el Obispado o los estamentos de control, nosotros desde diversos puntos del país por donde nos llevó la vida, pero unidos como una gran familia, pedimos que la población se haga eco de esto y reclamemos, no solo por la seguridad de la comunidad educativa, sino también por la de todos", es el texto de ex alumnos del instituto María Auxiliadora de Chajarí.