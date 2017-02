Unas 15 mil personas disfrutaron de la sexta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú volvió a vibrar al ritmo del Carnaval del País, en la sexta noche de calendario oficial y desafiando al clima, con unas 15 mil personas que deliraron en plateas y tribunas al paso de las comparsas Marí Marí, Kamarr y Ará Yeví (en ese orden) que cautivaron con su elegancia, brillo y color.El desfile de las comparsas comenzó con Marí Marí, del Club Central Entrerriano con su tema "Versus", donde muestra la manifestación de la lucha constante entre el bien y el mal con la que convivimos interiormente. "Desde el principio, la conciencia se sacude por el choque. Siempre hemos podido elegir el bien. Pero, ¿qué es lo que nos seduce del mal? Permanentemente, en el interior de cada hombre se libra un combate entre fuerzas opuestas que lo mantienen en contradicción y en conflicto; allí vuela la arena del campo de batalla; la guerra Vs. la paz; la yo Vs. la preservación", expresó su director Adrián Butteri.En segundo lugar, desfiló Kamarr, del Club Sirio Libanés. "Kamarr es leyenda", es el tema presentado por Raúl Galarraga, su director. "Desde niños las leyendas forman parte de nuestra vida cotidiana, nos relatan esas historias fantásticas donde brujas, hombres lobos, luces extrañas y ancianos de mal aspecto nos acechan, llenando nuestra imaginación de miedo y truncando ese deseo incontrolable de jugar bajo el sol y el silencio de la siesta"."Leyendas pasionales de lucha, justicia y esperanza. Almas santificadas concediendo sueños y milagros; y sus devotos prometiendo hasta lo más impensado con ofrendas llenas de amor y esperanza. Las leyendas nos hacen imaginar un mundo creador, de miedo, un mundo lleno de esperanza. Es así que en cada noche de carnaval miles de devotos depositan su fe y pasión danzando con fuerza y alegría, logrando así que Kamarr se transforme en leyenda".Ara Yeví, del Club Tiro Federal, fue la encargada de cerrar la noche del sábado donde representa "Sueño de una noche de Carnaval", a cargo de su director Leo Rosviar, invitan a "despertar a un sueño donde los vivos y los muertos conviven, donde los tambores y no los relojes y su cruel marcha son los que rigen nuestros movimientos, donde los soñadores no saben que están siendo soñados y que son viajeros de sueños que tal vez nunca detengan su travesía"."El carnaval es como un sueño fugaz de verano, indescifrable como el de vivir; sus máscaros y arlequines son soñadas criaturas deformes que despiertan por unas noches a su alegría y su gracia fugitiva en medio de su grotesco imaginario".Para el próximo fin de semana, el valor de las entradas será 240 pesos. Los menores hasta 12 años abonan 50 pesos en concepto de seguro de espectador.La entrada general habilita el ingreso al Corsódromo y la ubicación en las tribunas populares. Si la preferencia es plateas, tribunas de cemento, pullman o sector vip debe abonarse por separado.