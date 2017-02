La Cruz Roja impulsa la sanción de una ley que mejore su funcionamiento

Carga pública

La Cruz Roja Argentina presentó un proyecto de ley para que se regule su funcionamiento; los voluntarios pretenden que se modifique la normativa que regula el funcionamiento de la organización en el país, debido a que la actual tiene más de 100 años y no abarca muchos aspectos de todas las labores que se hacen actualmente.La propuesta viene siendo promovida desde agosto del año pasado, cuando lograron que el proyecto ingresara al Congreso. De hecho, pasó por todas las etapas de revisión y aprobación de las comisiones, pero nunca fue tratado sobre tablas y quedó en un cajón.En consecuencia, el objetivo es que este año vuelva a la legislatura bajo la figura de iniciativa popular, y para ello necesitan reunir las firmas del 1,5 % del padrón electoral, lo que supone unas 480 mil rúbricas que avalen el pedido. No obstante ello, los impulsores de la norma aspiran llegar al millón de firmas "para darle mayor sustento a nuestra exigencia", indicó aSebastián Lagraña, voluntario de la Cruz Roja filial Paraná. En este sentido, precisó que ya llevan reunidas 200 mil firmas y hay tiempo hasta el 28 de febrero para sumarse.La Cruz Roja cuenta con 65 filiales de todo el país, y en la ciudad de Paraná tiene 95 años de historia y lo conforman 40 voluntarios provenientes de diferentes ámbitos laborales y profesionales que son debidamente capacitados para prestar su servicio.Puntos a modificar. De acuerdo a lo detallado por Lagraña, el proyecto que pretenden convertir en ley tiene cuatro puntos centrales que resumen las principales modificaciones que están necesitando para mejorar el funcionamiento de la ONG.Al respecto, apuntó que uno de los puntos radica en el símbolo que utiliza la organización. En cada país Cruz Roja cuenta con una ley que protege su nombre y su emblema; en la Argentina esa ley es del año 1893 (Nº 2976) y, por ser anterior a la adopción de los Convenios de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977 y 2005, no es acorde con los estándares exigidos por los Tratados Internacionales de DIH de los que nuestro país es Estado Parte.La cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo son emblemas protegidos por el Derecho Internacional, quedando prohibido el uso no autorizado de los mismos. La responsabilidad en lo que refiere a la autorización para utilizar los emblemas incumbe al Estado, debiendo reglamentar su uso."Hay asociaciones, servicios de emergencia, veterinarias, laboratorios médicos, entre otros que emplean la imagen y por eso pretendemos que las empresas privadas no lo utilicen, respetando la protección que otorgan los convenios internacionales", detalló Sebastián Lagraña.Otro de los aspectos que quieren cambiar es el relacionado a los subsidios y donaciones que reciben. La profesionalidad y trayectoria de la organización en temas de Salud y Emergencias garantizan un soporte y apoyo invaluables a las políticas públicas y al accionar de los organismos estatales en la materia. Sin embargo, el sostenimiento de Cruz Roja Argentina no está respaldado por el Estado, dependiendo su financiamiento de los aportes de la sociedad civil.El subsidio a favor de Cruz Roja Argentina contemplado en el proyecto de Ley dispone la ayuda económica necesaria para el correcto equipamiento y formación de sus recursos humanos a los efectos de optimizar la prestación de los servicios y cargas públicas en forma gratuita a toda la población, ante situaciones de emergencias y/o catástrofes, y para su actividad humanitaria en general, garantizando todos los sistemas de rendición de cuentas y auditoria de los mismos."Desde hace unos siete años venimos recibiendo el subsidio estatal fuera de tiempo y forma, incluso el monto está desactualizado, si se tiene en cuenta que fue fijado con la sanción de la ley que le dio vida a la entidad", agregó el entrevistado.El nuevo proyecto de ley exige el reconocimiento de los voluntarios. "Queremos que ser voluntario en Argentina tenga una carga pública. El voluntario está condicionado por su trabajo y no siempre se puede salir, y si lo hacemos muchas veces sufre el descuento del día no trabajado; con esta ley queremos que sea un servidor público sin problemas frente al empleador, que estará debidamente notificado de las acciones que realice", graficó el voluntario paranaense.Otro punto que consideran fundamental es la regulación y el alcance de los primeros auxilios, hay proyectos que prevén la obligatoriedad de la capacitación en esta temática, pero no hay ninguno que especifique qué son y hasta dónde llegan. En este sentido, explicó que la normativa presentada propone la creación de un Registro de Socorrismo y Primeros Auxilios, donde se inscriban los establecimientos que impartan clases referidas a la temática.Por otro lado, aspiran a estar exentos de IVA en lo que respecta a donaciones que reciben. En todo el país la gente dona dinero a través de un 0800, "pero hay que devolver al estado un 22 % de lo percibido en impuestos, por lo que de 100 pesos que entran, hay que devolver 22 pesos al Estado", subrayó. Además, la Cruz Roja Internacional envía dinero a la Argentina y hay impuestos aduaneros que son del orden del 30 %."En Paraná tenemos un sistema de asociados que abonan 20 pesos por mes en la sede de Andrés Pazos y Salta y eso también está sujeto a las retenciones de impuesto", aseguró Lagraña.Cómo sumarse? .Quienes quieran sumar su firma para apoyar las propuestas, pueden acercarse hasta la sede que la Cruz Roja tiene en Paraná, sita en Andrés Pazos y Salta, de 8.30 a 11. Allí, deberán firmar y dejar su nombre completo, tipo y número de documento y el domicilio que figura en el padrón electoral.Asimismo, pueden ingresar a www.cruzroja.org.ar/ley donde también se puede firmar"Ya estuvimos recolectando firmas en terminal de ómnibus, en la peatonal, la costanera, el parque Gazzano, el Patito Sirirí, en la plaza Mujeres Entrerrianas y la Fiesta del Mate", enfatizó el voluntario.Al respecto, hizo hincapié en que las personas con problemas de movilidad podrán solicitar que los visiten para sumar su firma llamando al 4310100.