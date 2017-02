Cayeron 140 milímetros en Chajarí y se inundaron los Tribunales

En Federación

En Concepción del Uruguay

Desde el viernes y hasta el mediodía de este sábado precipitaron 140 milímetros en Chajarí.Personal de Bomberos Voluntarios debió desagotar el subsuelo de Tribunales, en las áreas de Archivo y Alcaldía que comenzaban a inundarse. A pesar de la cantidad de agua caída, y más allá de este episodio y algunas calles intransitables, no se reportaron mayores inconvenientes en la ciudad.El intendente Pedro Galimberti recorrió las zonas cercanas a los arroyos para constatar que las familias que viven allí no necesitasen ayuda, indicóDesde la comuna se recordó que, ante necesidad de asistencia, deben comunicarse al 103, Centro de Atención al vecino, o al 15400556, y se pidió evitar transitar por las calles.Ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad, la Municipalidad desplegó un operativo de atención en distintos barrios de la ciudad para solucionar problemas que se generaron debido a la gran cantidad de agua caída.Cuadrillas y maquinarias del municipio se encuentran desde horas de la mañana realizando diversas tareas para acondicionar las calles y atendiendo las solicitudes de los vecinos.El Municipio de Concepción del Uruguay realiza desde el miércoles un plan integral de adecuación de zanjones, canales y desagües pluviales previendo que se repitan fenómenos climáticos de abundantes lluvias en cortos períodos de tiempo.Estos trabajos son parte de la prevención de anegamientos, dada la problemática de escurrimiento de agua luego de tormentas fuertes. Estas tareas se desarrollaron en la zona del ex circuito Mena luego del temporal del 3 de enero y permitieron que en la tormenta del 12 de febrero no hubiera anegamientos en esa zona.En esta oportunidad los trabajos se concentran en la denominada "cuenca del Fapu", donde los desbordes produjeron graves consecuencias en la última lluvia. Los trabajos también se realizaron en el entubado de Estrada y 9 del Oeste, el cual estaba completamente obstruido. Estas tareas continuarán en Defensa Sur, Cantera 25 y 30 de Octubre.Sin embargo, desde la comuna pidieron de la colaboración a la comunidad, para que no se arrojen residuos en la vía pública, ya que son una de las causas principales de taponamiento de desagües con botellas y bolsas, aunque también se han encontrado todo tipo de elementos.Vecinos del FAPU también asumieron el compromiso de mantener limpia la cuenca, ya que de esa manera se ven favorecidos todos quienes de otra manera sufren las consecuencias de los anegamientos, incluso varias cuadras al norte.