Redujeron la tarifa de gas a un club que iba a pagar $ 146 mil

La semana pasada, el Centro Cultural Juventud de Tapiales (una localidad del partido bonaerense de La Matanza) recibió una factura de gas que los estremeció: había que pagar $146.471 por una refacturación de dos meses del año anterior. Hicieron conocer su caso, mostraron el trabajo social con los 500 chicos que allí practican deportes y llegó la respuesta: el Ministerio de Energía medió entre la entidad y la empresa Gas Natural Fenosa y dieron marcha atrás. Por eso anularon la factura y ahora, el monto se redujo a $ 32 mil. La empresa reconoció un error en el sistema.



En los casi 90 años del club de barrio Juventud de Tapiales, jamás pasaron por una situación similar. Los $146.471 de gas a pagar movilizaron a su presidente, Horacio Mastrolía, quien calificó el monto de "impagable". La boleta correspondía a la refacturación de abril y mayo de 2016 que, según explican desde Gas Natural, fue ajustada erróneamente por un problema en el sistema, para incluir el aumento de tarifa que el año pasado había sido suspendido.



"El club pagaba mensual y, al hacer la refacturación, el sistema sumó dos facturas en una bimestral. Por eso el monto que les llegó era desorbitante", explicaron desde Gas Natural, y agregaron que cuando recibieron la denuncia se acercaron hasta la institución para comprobar que no haya una pérdida de gas, que también era una posibilidad.



Por su parte, Mastrolía aseguró que si bien el nuevo monto "es un número", en el establecimiento hoy respiran más aliviados. "Ahora que ya pasó lo más grave nos vamos a poner a trabajar para poder conseguir la tarifa social", adelantó.



El presidente del club contó que antes de que Gas Natural decidiera dar marcha atrás se acercó tres veces para hacer el reclamo. Sin embargo, fue cuando la cifra se hizo pública que recibieron una respuesta. "Llamaron del Ministerio de Energía, pidieron la factura y se la enviamos por fax. Después la empresa se contactó con nosotros, constataron el problema y a la semana la anularon", cuenta Mastrolía y admite que si Gas Natural mantenía ese monto no estaba en los planes cerrar el club. "No ibamos a quedarnos quietos con esta situación. Ibamos a seguir sin gas, pero de ninguna manera dejaríamos a tanta gente en la calle. Este lugar es un club social, funciona muchas veces de contención para personas de todas las edades y recibimos a familias que vienen desde hace mucho tiempo", apunta.



Respecto al funcionamiento del predio, remarca que es un club de barrio que está integrado por vecinos y familias de la zona. Además de su rol deportivo, dentro de la institución, también funcionan un centro de jubilados y una biblioteca popular. Además, para las clases de educación física, utilizan el predio dos escuelas de la zona.