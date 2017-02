Cansado de estar sin luz, decidió bañarse en las oficinas de la distribuidora

Parafraseando a la canción de Joan Manuel Serrat "Vagabundear" -"...harto ya de estar harto, ya me cansé..."-, un profesor universitario de La Plata que hacía 10 días estaba sin luz en su casa, decidió ir a bañarse a las oficinas de la empresa distribuidora Energía Eléctrica de La Plata (Edelap), la responsable de su inconveniente.

Pablo Blesa, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ingresó este viernes a las oficinas vistiendo solamente un short, llevando colgado al cuello su toallón y con un jabón en la mano."En mi casa llevamos diez días sin luz, y por esta causa tampoco tenemos agua, ya que no contamos con red y nos abastecemos con una bomba", dijo el docente al diario local"Por eso vine así acá, para mostrar en carne propia lo que se sufre al no poder lavar la ropa ni la vajilla, al tener que ir sucio al trabajo, o tener que molestar a un amigo para que te preste la ducha", agregó.Finalmente, Blesa pasó al baño y se lavó "la cara y el pelo", según comentó más tarde. "Salí todo mojado y me sequé en el hall", describió, orgulloso de la protesta que quedó registrada en un video que se hizo viral.No es la primera vez que Blesa protagoniza una historia risueña, si se quiere, y alarmante a la vez, ya que muestra el estado de indefensión de los usuarios: el año pasado, después de estar tres semanas sin luz, llevó su vajilla sucia al edificio de la distribuidora eléctrica en el centro platense como medida de protesta.