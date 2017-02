Ya analizan cambios para la nueva edición del desfile del Carnaval del País

El presidente de la Comisión del Carnaval no descartó la posibilidad de un cambio de estructura para la edición 2018. La medida se debe a que buscarían amortiguar entre los cinco clubes los gastos que tiene el espectáculo por noche.



Si el clima lo permite, porque las amenazas de lluvia siguen latentes, a partir de las 22 se realizará la quinta noche del Carnaval del País. Abrirá el desfile la comparsa Marí Marí, del Club Central Entrerriano, seguida por Kamarr del Centro Sirio Libanés y será la comparsa Ara Yeví del Club Tiro Federal la encargada de cerrar el espectáculo.



De acuerdo a los pronósticos climáticos, el presidente de la Comisión del Carnaval, José El Kozah, explicó que "el espectáculo no se suspende hasta las 21, a partir de ese momento se suspenderá si las condiciones climáticas no permiten su realización y se pasará para el día domingo". Y agregó que en caso en que ese domingo no se pueda realizar, se reprogramará la fecha con las entradas correspondientes. "En el caso de que las condiciones climáticas no sean las apropiadas para la fecha reprogramada, y que no exista otra posibilidad de reprogramarlo, ahí se devuelve el dinero", concluyó.



El Kozah destacó que "para este fin de semana tenemos todas esas precauciones para que la persona que ingrese al Corsódromo tenga la información necesaria, para que si se suspende el sábado, se hace el domingo y si no se reprogramará la fecha como ya lo explicamos".



"No obstante esto, esta semana se ha ido reubicando a las personas, cada uno elige la fecha que le pareció que podía llegar a venir y ya las canjearon por otra noche. En el caso de las ubicaciones se les aclara a todos que la misma será igual o similar, nunca va a suceder que si compró en primera fila se lo ubique en la tercera, se le dará en primera aunque quizás no sea en el mismo sector", explicó.



Por otro lado, y en referencia a la puesta en vigencia del protocolo para contingencias climáticas que regirá para la edición 2018, no descartó la posibilidad de cambios estructurales del espectáculo. "Que haya cinco comparsas no está charlado oficialmente, pero no deja de ser una posibilidad", expresó el Presidente de la Comisión del Carnaval. Elección de la Reina y Fiesta de Carnaval El Kozah comentó que "el domingo 27 no habrá carnaval siempre y cuando no llueva el sábado 26, si sucediese esto, esa noche se pasará para el 27, y en caso de que el 27 haya desfile, la elección comenzará alrededor de la 1.30 y las reinas harán dos pasadas, traje de baño y fiesta, y la pasada de carnaval se puntuará en vivo mientras se desarrolle el desfile".



Agregó además que "en caso de que no haya desfile, la elección comenzará cerca de las 22.30 con las tres pasadas que originalmente se plantearon, y en ambas posibilidades se cerrará la noche con la presentación de Miranda y Maxi Trusso". (ElDía)