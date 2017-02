Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger

Cada Día Internacional del Síndrome de Asperger motiva la reflexión sobre este trastorno que puede manifestarse con problemas de interacción social, alteraciones de comunicación no verbal, inflexibilidad cognitiva y comportamental, dificultad en la abstracción de conceptos, y pérdida de memoria, entre otros.



La terapista ocupacional Romina Peter, trabajadora del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná que depende del Ministerio de Salud de la provincia, explicó que "el Síndrome de Asperger es una alteración del desarrollo, y las áreas mayormente afectadas son la comunicación y el lenguaje".



Asimismo aclaró que pueden manifestarse "conductas marcadas por la inflexibilidad". A manera de ejemplo indicó que los niños con Asperger "suelen hacer berrinches marcados ante cambios de rutina, de docente o del mobiliario de la casa, tienen dificultades en la interacción social y un modo particular de vincularse con otros".



"Teniendo en cuenta las posibilidades, fortalezas, dificultades y limitaciones de los niños en la escuela, el juego y el desempeño de las actividades cotidianas, trabajamos desde la terapia ocupacional", destacó la profesional. Esto es teniendo en cuenta que la disciplina trabaja en las dificultades en el desempeño ocupacional y funcional que presentan los niños a raíz de cualquier cuadro de base, en este caso los diagnosticados con síndrome de Asperger.



En el abordaje profesional de la alteración, agregó, "el trabajo interdisciplinario es sumamente necesario". Por eso y dependiendo de cada caso se trabaja en equipo, generalmente formado por psicólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogas, y psicopedagogas. También el rol de la familia y la escuela es clave.



Respecto al avance en el tratamiento, la información y el conocimiento científico, Peter indicó que "actualmente se sabe mucho más del tema: cada vez hay más profesionales que se forman y especializan en este tipo de situaciones y la escuela ha avanzado mucho en la integración".

En este sentido, "en las integraciones se firma un acta acuerdo a principio de año, un compromiso de parte del equipo, de la escuela y de la familia de ir trabajando juntos". Luego, en reuniones periódicas se van definiendo lineamientos y compartiendo experiencias para ir acompañando el proceso de aprendizaje de los niños. El trabajo conjunto se realiza durante todo el año con adecuaciones curriculares o de procedimiento y pautas que mejoran el modo de presentación de los contenidos.



Peter subrayó que las integraciones para el desarrollo de estrategias de comunicación favorecen no sólo al niño sino a toda la comunidad educativa. "El efecto multiplicador más importante es la aceptación del otro, aprender a no tenerle miedo a la diferencia", sostuvo.



Cada vez más, los niños llegan antes a la consulta y, en la mayoría de los casos, con un diagnóstico. Los principales detectores tempranos de que algo no anda del todo bien son los padres y los docentes de la escuela. (APF).