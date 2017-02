Se mantiene el alerta amarillo por la actividad detectada en volcán Lanín

Las autoridades neuquinas mantienen el alerta amarillo declarado el miércoles. Por el momento, la situación no afecta a la localidad de Junín de los Andes, a tan solo 60 kilómetros.



Mientras tanto, continúan suspendidas las actividades de ascensos y de alta montaña de forma preventiva por orden de las autoridades de Parques Nacionales, informó ho subsecretaria de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Vanina Merlo.



El Lanín registra erupciones entre 1.600 y 2.100 años atrás y por eso es considerado "activo", aunque los expertos consideran que los movimientos registrados el miércoles pasado no generan riesgos pero sí la necesidad de seguir investigando los mismos.



El vulcanólogo Alberto Caselli, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Negro, explicó a Télam que basado en el informe del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS, Chile), lo ocurrido el miércoles pasado en el Lanín "es un conjunto de señales sísmicas que significan fractura de roca y movimiento de gases".



"Ha sido algo que ocurrió en un corto intervalo de tiempo. Queda ahora ver si se repiten las señales", dijo.



Caselli indicó que un volcán es considerado "activo cuando ha tenido erupción en los últimos 10000 años. Lanín tiene eventos datados que indican 1600 y 2100 años atrás, aproximadamente.



Precisó que "la última erupción se produjo hace aproximadamente 1600 años con lavas basálticas fluidas que surgieron de fisuras laterales al volcán.



También explicó que "a lo largo de los Andes hay volcanes activos relacionados con subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana. Se genera fundido de roca que asciende y se localizan cerca de superficie, como reservorios de magma o cámaras magmáticas".



Caselli aclaró que el fenómeno registrado el miércoles "no" genera riesgos pero advirtió que "hay que seguirlo e investigar".



También destacó que "cuando el alerta es amarillo es momento de analizar el plan de contingencia, actualizar mapa de peligros y ampliar el monitoreo volcánico".



En la provincia otro de los volcanes que registró erupciones en los últimos años y que mantiene el estado de alerta amarilla, es el Copahue, ubicado a 350 kilómetros de la capital provincial en la frontera entre Argentina y Chile.



El fenómeno de mayor intensidad se produjo en el mes de mayo del 2013 con fuertes fumarolas y temblores que obligaron a las autoridades de Argentina y Chile a decretar la evacuación de los pobladores residentes en ambas laderas del macizo.



En Neuquén, el Comité de Crisis de la provincia declaró el alerta rojo el 27 de mayo de 2013 y ordenó la inmediata evacuación de los aproximadamente 600 pobladores de la localidad de Caviahue, a 16 kilómetros del Copahue.



Las localidades neuquinas de Loncopue y de Las Lajas alojaron a los habitantes de Caviahue quienes pudieron retornar a sus hogares 10 días después al disminuir la actividad sísmica del Volcán.



Del lado chileno fueron evacuadas dos mil personas en un radio de 25 kilómetros del volcán.



Copahue es un lugar conocido en el orden nacional e internacional por el Centro Termal que funciona en la base del volcán, dependiente del Estado provincial.



El Copahue como el Lanín son volcanes emblemáticos para la provincia al punto que este último junto a la araucaria representan a Neuquén en la imagen del escudo provincial.