Harán un Zumbathon Solidario por Antonella, la niña internada con leucemia

Mientras espera el trasplante de medula ósea a causa de leucemia mieloide, Antonella González recibe quimioterapia. Acaba de hacerse la quinta sesión luego de una serie de inconvenientes, como una descompensación que sufrió a mediados de enero.



Como de acuerdo al criterio de los profesionales que la tratan, Antonella pasa días internada y otros en los que recibe un alta para estar junto a su familia pero no puede alejarse del hospital, es necesario colaborar con los González para que puedan enfrentar los gastos que demanda permanecer en Buenos Aires.



Esto es lo que ha movilizado a las profesoras de Zumba, Andrea Ojeda, Jessica Sánchez y Silviana Lemes, que este sábado harán un Zumbathon solidario en el Club Cerro Porteño de Pueblo General Belgrano, a las seis de la tarde.



A la iniciativa de Andrea Ojeda se sumaron profesores de zumba de Campana y Concepción del Uruguay, que estarán bailando mañana.



En tanto el gimnasio Alma, de Colonia Elía, organizó una actividad similar con la que recaudó cerca de cinco mil pesos que ya entregaron a Ojeda, para que los sume a la recaudación de mañana y los facilite a la familia de Anto.



Andrea Ojeda, organizadora del Zumbathón solidario de este sábado confirmó que la clase especial tendrá lugar en el Club Cerro Porteño de Pueblo General Belgrano que para evitar inconvenientes con el posible mal tiempo.



"Al principio íbamos a hacerlo en Solares de Pueblo Belgrano, pero ante los pronósticos y como ya debimos suspenderlo una vez, decidimos hacerlo en el Club y esta vez sí: no se suspende por lluvia", dijo Ojeda.



Luego de esto, adelantó que mañana habrá una alcancía para colaborar con Giannella, la chiquita de cinco años que el 15 de marzo será intervenida en cadera y piernas, con el objetivo de que pueda caminar.



También para ella habrá gestos solidarios este sábado, puesto que además de la alcancía, cuya recaudación se destinará a solventar los gastos de lo tres días que la nena estará internada, se pide la colaboración con pañales XXG. Todos a bailar Silviana Lemes explicó que "un Zumbathon es una fiesta de acondicionamiento físico, en el que todo el mundo participa de la clase. No es un espectáculo para mirar, sino que todos los que van, bailan".



Por eso se aconseja ir con ropa deportiva, llevar una botella de agua y una toalla, porque el movimiento será constante en la propuesta de seguir coreografías durante dos horas y media.



La entrada costará 50 pesos, y se puede comprar en el lugar o a las profesoras.



"Y quien no pueda ir, puede colaborar igual", aclaró Lemes, para lo que ofreció su teléfono, el 1567 9839 y el de Ojeda, 1555 7153 que llevarán las entradas que se les pidan. El laboratorio El viernes pasado la asociación Donar en Vida pidió, en los obeliscos de la costanera, la creación de un laboratorio de tipificación genética, en simultáneo con la manifestación hecha en CABA y distintas ciudades del país.



La convocatoria se hizo porque en la actualidad Argentina no cuenta con un laboratorio para realizar estudios de tipificación y compatibilidad, lo que hace que las muestras deban enviarse a Estados Unidos para su análisis, causando una demora de ocho meses a un año.



En esa ocasión, hubo camisetas con la inscripción "Todos por Anto", como veremos este sábado, desde las seis, en el Club Cerro Porteño de Pueblo General Belgrano. (ElArgentino)