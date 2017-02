Doloroso: Se enteró de la muerte de su madre en pleno partido y por un rival

Video: Se entera de la muerte de su madre en pleno partido

Un momento de profundo dolor le tocó vivir a este futbolista, cuando en pleno encuentro por la liga de Guatemala se enteró de la muerte de su madre. Fue un jugador del equipo rival el que le dio la triste noticia. Consternado, no pudo continuar jugando, pidió el cambio y dejó el campo de juego entre lágrimas.



Marco Pappa es el jugador en cuestión. Mientras formaba parte del encuentro de su equipo Municipal, en el estadio El Trébol, recibió la triste noticia de parte de Edwin Fuentes, futbolista del Guastatoya, segundos después de haber ingresado.



Pappa quedó atónito al recibir las condolencias por la muerte de su madre, a quien hallaron sin vida en su domicilio, donde se encontraba sola. Como se muestra en las imágenes, el futbolista de Municipal no pudo nunca meterse de lleno en el partido y pidió el cambio.



Mientras se retiraba entre lágrimas, el público del estadio coreó su apellido. Además, fue auxiliado por el entrenador del equipo, el uruguayo Gustavo Machaín, y sus compañeros que se encontraban en el banco de los suplentes.



Tras lo sucedido, muchos le apuntaron a Edwin Fuentes por tener una mala actitud para con su colega. Sin embargo, el propio jugador aclaró que no tuvo mala intención: "Él es un gran jugador, por eso estuvo en el extranjero. Yo lo que le dije fue lo que había escuchado en la tribuna. Le di el pésame. No fue con mala leche que le dije eso".



"Eso fue lo que pasó. Mucha gente escucha y se cree las cosas, pero yo sólo le di mi sentido pésame. ¿El mejor momento para darle el pésame? Yo no lo conozco a él, ¿cómo le iba a hablar después y toda la cosa? Lo digo de todo corazón: no fue mi intención", agregó.



Edwin negó que su intención haya sido sacarlo del partido: "No, para nada. Yo tengo mi familia y con eso no se juega. Yo se lo dije porque yo lo considero un colega. Yo he estado en la Selección? no tuve la oportunidad de jugar con él, pero los compañeros que habían estado antes me han hablado de él".



Más allá de los dichos por Edwin Fuentes, el ex jugador Selvyn Ponciano, el actual gerente del equipo, denunció que hubo mala intención del rival y la calificó como una "una bajeza". Además, contó que el club iba a informarle la noticia una vez concluido el partido.



La madre de Marco Pappa, identificada como Anaí Suceli Claudia Ponce Villena, de 52 años, y reconocida por otro de sus hijos, José Luis Pappa Ponce, fue encontrada sin vida en la mañana del miércoles. Aún se desconoce la causa de su deceso.



Mientras el reporte de la Policía Nacional Civil anunció que no existían signos de violencia en su vivienda en el municipio de Mixco, cercano a Ciudad de Guatemala, y que se trató de una muerte natural, otra versión indica que la víctima fue atacada por desconocidos que ingresaron a la casa para robar. Con un comunicado, el Club Municipal se lo adjudicó a 'ola de violencia' en la que se ve inmerso el país.



Marco Pablo Pappa es un futbolista que se formó en el Club Municipal y regresó al club tras nueve años y medio. En ese lapso jugó en la Mayor League Soccer de los Estados Unidos en equipos como Chicago Fire, Seattle Sounders y Colorado Rapids. Además tuvo un breve paso por el Heerenveen de Holanda.