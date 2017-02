Revelaron altos niveles de contaminación en las aguas del lago de Salto Grande

Un informe de la Comisión Administradora para el Río Uruguay (CARU) reveló altos niveles de contaminación en las aguas del lago de Salto Grande por las "floraciones algales".



De acuerdo al informe elaborado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) vigente al 13/02/2017 sobre floraciones algales, en el marco del programa de vigilancia de playas en el Río Uruguay, la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) recomienda concurrir únicamente a las playas habilitadas y adoptar las siguientes medidas preventivas:



Playa Las Palmeras. No bañarse

Playa Palmeritas. Sin floración algal

Playa Los Médicos. Precaución

Playa Las Perdices. No bañarse

Playa Sol. Precaución

Playa Península de Soler. No Habilitada



"Sea precavido al ingresar al agua, no deje ingresar a menores sin supervisión de un adulto. Respete las indicaciones de los guardavidas", subraya el comunicado. "Está prohibido hacer fuego", recuerda.



En la superficie de las aguas deberían estar el debate sobre qué se produce en la región, cómo se produce y con qué impacto ambiental; como en el caso de las playas de la costa del río Uruguay aguas abajo de la represa, las políticas ambientales, sociales, económicas y productivas deberían estar en debate si se pretende hablar de un modelo desarrollo sustentable. Estos resultados hablan de que esa idea no forma parte de la realidad.



CAFESG, CTM y la propia CARU tienen una nueva oportunidad para dejar la retórica, partiendo por financiar plantas de tratamiento cloacal y observatorios de monitoreo vinculante con la producción que produce contaminación aérea y de desechos sobre las aguas, publicó Periodismo Concordia.