En el último año, en Gualeguaychú aparecieron 10 nuevos casos de cáncer infantil

El tema genera preocupación y moviliza a toda la sociedad. Los casos de cáncer se multiplican y lamentablemente los niños no escapan a esta realidad.



Como cada 15 de febrero, este miércoles se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Las chicas de "Pelucas de Esperanza" salieron a la calle a entregar lazos y globos para concientizar sobre el tema.



Evangelina García Blanco, la creadora de esta organización, contó que "son muchas las mamás que se acercan para esta fecha y nos cuentan su historia".



Relató que "este año hubo más demanda por casos de niños. La gente empezó a acercarse más, no sólo para ayudar a "Pelucas de Esperanza", sino para saber qué está pasando con todos estos casos".



El crecimiento año a año



A pesar de que hasta el momento no existan estadísticas oficiales, Evangelina asegura que llevan un registro, año a año, de las personas que son asistidas por Pelucas de Esperanza.



Contó que "en 2016, los casos que observamos van desde los 3 hasta los 16 años. Nosotros también observamos un crecimiento desde el 2014", destacó.



Al respecto dijo que "en Gualeguaychú hay muchísimos casos que no se conocen por los medios. Todos conocemos el de Antonella, el de Lautaro, de Bautista, pero hay cinco casos más que están a la espera de una médula, internados en Paraná o en el Garrahan. No trascienden, pero nosotros nos enteramos por el pedido de pelucas".



En este punto, Evangelina aclaró que "hay familias que prefieren que no se sepa, pero tal vez porque tienen otro respaldo económico y no necesitan salir a pedir ayuda".



*En 2014, en Pelucas de Esperanza se registraron 3 casos de cáncer infantil.



*En 2015, a estos niños se sumaron cuatro adolescentes más; una de ellas de Gualeguaychú, que lamentablemente murió el año pasado. Las otras tres jóvenes eran de localidades cercanas.



*En 2016 y hasta lo que va del 2017 se han sumado 10 casos más. El último que se registró es el de una nena de 3 años con leucemia.



Linfoma y leucemia

Entre los niños, los casos más vistos según contaron desde Pelucas de Esperanza, son la leucemia y el linfoma.



La leucemia es el cáncer en la sangre, tal es el caso de Antonella, que espera un trasplante de médula ósea.



El linfoma es una enfermedad en el sistema linfático. A la ONG de la ciudad, también llegaron casos de personas de Urdinarrain, Ceibas, Pueblo Belgrano.



Sin causa específica



Hasta el momento se desconocen con exactitud cuáles son las causas que provocan la enfermedad. En la ciudad, se realizará una investigación científica para ahondar en el tema.



Según oncólogos consultados por García Blanco, hay dos posibles causas: la genética (de nacimiento) o la herencia familiar. Además, otros señalan a los agroquímicos, el Parque Industrial y hasta a la alimentación.



Evangelina dijo que "las mamás no le echan la culpa a nada. Yo he hablado con un montón de oncólogos de la ciudad y otros lugares y lo que todos dicen es que no se puede hablar de un origen, porque no hay una investigación seria". (Fuente: Diario El Día)