Vecinos de Gualeguaychú se movilizan por la reapertura de un boliche

En el barrio de la Plaza Urquiza de Gualeguaychú, comenzaron a inquietarse cuando esta semana se enteraron sobre una posible reapertura de un local de esparcimiento nocturno, donde el año pasado funcionaba el boliche bailable Lotus.



La versión, comenzó a correr en el vecindario de calle Colombo al 900, cuando una vecina se enteró que existiría la posibilidad que el local nocturno reabriera sus puertas con otro nombre.



Los lugareños vienen luchando contra los ruidos molestos que provocaba este emprendimiento los fines de semana, desde marzo del año pasado. Luego de varias gestiones con los concejales y trámites administrativos en el municipio, lograron que finalmente en noviembre el boliche cerrara.



Pero un posible intento de reapertura con otro nombre o razón social, comenzó a movilizarlos nuevamente y ayer dos representantes de los vecinos movilizados se reunieron con el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Maradey para solicitarle que no se habilite más este tipo de emprendimiento en un sector densamente poblado de la ciudad, y sobre todo en un barrio donde viven adultos mayores de avanzada edad.



"Este boliche no cumple con la ordenanza que regula la actividad de los locales nocturnos es por eso que no puede ser habilitado, pero desde el municipio nos dicen que temen una demanda judicial por parte de los propietarios del emprendimiento. Nosotros les decimos que la demanda es imposible de realizar, porque el año pasado se firmó un convenio entre el boliche y Habilitaciones Municipal, que en términos de 90 días tenían que regularizar la situación para estar bajo los requerimientos de la ordenanza y no cumplieron con los requerimientos", le manifestó un vecino a El Argentino, que prefirió no dar su nombre.



En el convenio el local nocturno debía mejorar su aislacion acústica para evitar ruidos molestos, colocar la caja negra con el fin de respetar los decibeles permitidos y habían mezclado un boliche de clase A con clase C y debían regularizar esa situación, "pero ese convenio no se respetó", agregó el vecino.



"Si no nos dan soluciones, vamos a tener que recurrir a los medios de prensa o hacer otras acciones, dado que desde principio del año pasado los vecinos están pidiendo que no se habiliten más locales nocturnos en el vecindario", concluyó.